M. MAĎARIČ: Nevyznamenanie B.Filana a J.Kukuru je nepochopiteľné

Na kombosnímke zľava: textár a spisovateľ Boris Filan, a herec a riaditeľ bratislavského Divadla Aréna Juraj Kukura. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. januára (TASR) – Okolnosti okolo neudelenia štátnych vyznamenaní Borisovi Filanovi a Jurajovi Kukurovi sú nepríjemné a nepochopiteľné. Uviedol to dnes minister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD).Medzi 20 osobnosťami, ktoré v pondelok (9. 1.) vyznamenal prezident SR Andrej Kiska, nebol spisovateľ a textár Boris Filan ani herec Juraj Kukura. Oboch navrhla v novembri 2016 oceniť vláda SR.zareagoval na situáciu pred dnešným zasadnutím vlády Maďarič.Minister vysvetlil, že jeho akt v tejto veci bol vykonaný v máji 2015, keď prezidentovi navrhol štyri osobnosti, medzi nimi aj Filana s Kukurom. Tých prezidentova poradná komisia odporučila 30. októbra 2015. Kiska si ich pri oceňovaní na začiatku roka 2016 nevybral.Vedúci prezidentskej kancelárie listom z 12. februára 2016 oznámil Úradu vlády, že dvojica umelcov získala podporu Kiskovej poradnej komisie. Podľa Maďariča je otázne, prečo kancelária prezidenta takto konala aždomnieva sa minister.Poradca prezidenta pre komunikáciu Roman Krpelan v súvislosti s opätovným neudelením vyznamenaní dvojici umelcov uviedol, že podľa zákona môžu štátne inštitúcie alebo právnické osoby posielať návrhy do 31. mája daného kalendárneho roku s tým, že rozhodnutie udeliť štátne vyznamenanie je vo výlučnej kompetencii prezidenta.Na otázku, prečo vláda nedodržala túto lehotu a o návrhu rozhodovala až v novembri Maďarič uviedol, že to je vec Úradu vlády, ktorý materiál predkladal.predpokladá.Maďarič odmietol, že by Filana s Kukurom nominoval, pretože sú to jeho kamaráti.uviedol.doplnil Maďarič.