M. Maigreová: Kybernetika sa stáva súčasťou národnej bezpečnosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. mája (TASR) - Kybernetická bezpečnosť sa stáva súčasťou národnej bezpečnosti jednotlivých krajín, keďže tento druh útokov naberá čoraz väčšiu váhu aj vo vojenských konfliktoch. Na medzinárodnej bezpečnostnej konferencii GLOBSEC 2018 Bratislava Forum to vo štvrtok novinárom povedala riaditeľka Centra excelentnosti pre spoluprácu v kybernetickej bezpečnosti Severoatlantickej aliancie Merle Maigreová.upozornila Maigreová. Dodala, že v prípade Ukrajiny predstavuje kybernetika technickú časť informačnej vojny, pričom tou druhou stranou je psychologické pôsobenie.Podľa Maigreovej kybernetické útoky postupne nadobúdajú charakter, ktorý ich posúva pod článok 5 Severoatlantickej zmluvy o kolektívnej obrane proti vonkajšiemu agresorovi.Centrum kybernetickej bezpečnosti NATO vzniklo v Tallinne v roku 2008. Myšlienka vytvorenia centra existovala už od roku 2004, avšak prelomovým bol až útok na internetové stránky estónskych štátnych inštitúcií, bánk a médií počas sporov s Ruskom o premiestnenie sovietskeho vojnového pamätníka z centra Tallinna v roku 2007. Nasledujúci rok sa aliancia rozhodla centru udeliť akreditáciu. Centrum, ktoré nespadá pod velenie NATO, ale funguje ako jeho poradný orgán, zakladalo sedem krajín. V súčasnosti má 21 členov, vrátane Slovenska a tiež troch členských krajín EÚ, ktoré zároveň nie sú v aliancii.spresnila Maigreová.Pri kybernetických útokoch je podľa nej ťažké vystopovať objednávateľa. V posledných mesiacoch sa však podarilo odhaliť niektoré zdroje útokov. Pri operácii WannaCry z roku 2017 stopy viedli do Severnej Kórey. Vo februári tohto roka Británia, USA a niektoré ďalšie krajiny zase obvinili Rusko z rozšírenia vírusu NotPetya, ktorý vlani čiastočne ochromil počítačovú infraštruktúru na Ukrajine a v iných štátoch. Ešte predtým pripísali Číne útok na americké filmové štúdio Sony Pictures z roku 2014.Na identifikáciu páchateľov je podľa Maigreovej potrebné mať k dispozícii jasné digitálne dôkazy, na čo však treba isté zručnosti, ktoré pomáha budovať centrum v Talline. Ďalej je dôležité mať spravodajské informácie, ktoré dotvoria celkový obraz možného páchateľa.pokračovala Maigreová.V súčasnosti je pripisovanie útokov krajinám v kompetencii jednotlivých štátov. Je to aj z dôvodu neexistencie medzinárodnej organizácie, v ktorej právomoci by bola kybernetika, ako je to napríklad v prípade Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu v záležitostiach týkajúcich sa jadrových zbraní. V rámci NATO však môžu jednotlivé krajiny spoločne ukázať na vinníka kybernetického útoku.dodala Maigreová.