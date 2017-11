M. Majerský čaká na výsledky v Prešove, atmosféra v tíme je veselá

Primátor mesta Levoča, kandidát na predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Prešov 4. novembra (TASR) – Volebné miestnosti sú uzavreté už aj v Prešovskom kraji, je teda rozhodnuté o tom, kto bude viesť vyšší územný celok najbližších päť rokov. Na výsledky so svojím tímom čaká aj kandidát Milan Majerský, ktorý mal podľa predvolebných preferencií najväčšiu šancu poraziť súčasného župana Petra Chudíka.uviedol pre TASR Majerský, ktorý kandiduje s podporou koalície SaS, KDH, OĽaNO a NOVA.Atmosféra v centrále KDH v Prešove, kde sa zišlo asi 50 ľudí, kandidátov na poslancov i podporovateľov Majerského, je veľmi veselá no zároveň je badať napätie z očakávaných výsledkov. „konštatoval Majerský.Verí, že účasť na voľbách bude vyššia ako pred piatimi rokmi a dosiahne aspoň 30 percent. Práve vyššia účasť by podľa neho mohla priniesť úspech práve jemu. Predpokladá, že najvyššiu podporu by mu mohli prejaviť skôr obyvatelia väčších miest v kraji ako Prešov či Poprad.Majerský ďalej zdôraznil, že svoju kampaň sa snažil viesť neútočne, dať na okraj pozornosti všetkých ostatných kandidátov i súčasného predsedu Prešovského samosprávneho kraja a toho sa držal celý čas.uzavrel Majerský.