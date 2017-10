M. MAJERSKÝ: Príspevok na dochádzku za prácou je krátkodobým opatrením

Primátor mesta Levoča, kandidát na predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský v tohoročných novembrových voľbách do orgánov vyšších územných celkov. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. októbra (TASR) – Opatrenia v rámci sociálneho balíčka, s ktorými prišla vláda vo štvrtok (28.9.), môžu prispieť k vyľudneniu východného Slovenska. Uviedol to na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský, ktorý zároveň kandiduje na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Podľa neho sa to týka najmä príspevku na dochádzku za prácou z východu na západ krajiny.povedal Majerský. To, že ľudia odchádzajú za prácou a štúdiom na západ krajiny potvrdil aj študent Slavomír Gregorík.povedal Gregorík.Majerský podotkol, že v Levoči, kde je primátorom, prišiel do mesta investor vďaka dobrému diaľničnému spojeniu.uviedol podpredseda KDH.Podľa Majerského je príspevok na dochádzku za prácou krátkodobým opatrením.poznamenal Majerský. Podľa neho by bolo ideálne, aby investori začali prichádzať aj na východ krajiny. Vďaka tomu by zostali ľudia pri svojich rodinách.Nárast minimálnej mzdy, zavedenie 13. a 14. platu bez platenia odvodov, zvýšenie príspevku na opatrovanie, navýšenie príplatkov za prácu v noci a za prácu počas soboty a nedele či zavedenie príspevkov na presťahovanie sa za prácou do iného regiónu. Toto sú opatrenia v rámci nového sociálneho balíčka, na ktorom sa dohodla vládna koalícia uplynulý týždeň.