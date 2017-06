M. Marek: Slovensko potrebuje menej vysokoškolákov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 30. júna (TASR) - Slovensko má príliš veľa študentov na vysokých školách. Výsledkom je, že veľké percento absolventov nenachádza uplatnenie v odbore, ktorý vyštudovali. V rozhovore pre TASR to uviedol generálny riaditeľ spoločnosti PosAm Marián Marek.povedal Marek, podľa ktorého zlé nastavenie vzdelávacieho systému má korene v období okolo roku 2000.vysvetlil Marek s tým, že do štruktúry terciárneho vzdelávania vo vyspelých krajinách sa započítavajú aj kratšie špecializované programy, ktoré zodpovedajú napríklad aj bývalým dvojročným nadstavbám po stredných školách.dodal Marek.Ideálny model pre Slovensko by bol, keby na vysokých školách študovala len polovica dnešného počtu mladých ľudí a druhá polovica by sa vzdelávala v rámci kratších študijných odborov do troch rokov. Takéto opatrenie by, podľa Mareka, pomohlo zmierniť napätie s nedostatkom ľudí na trhu práce.konštatoval Marek.Menej študentov na vysokých školách by následne pomohlo aj stredným odborným školách, ktorých absolventi na trhu práce citeľne absentujú.doplnil Marek, ktorý je iniciátorom projektu Nemaj na saláme.Jeho cieľom je podnietiť mladých ľudí, aby sa zodpovednejšie zamýšľali nad výberom vysokej školy.uzavrel Marek.