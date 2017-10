M.Masariková: Nárast miezd zvyšuje atraktivitu práce policajtov

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. októbra (TASR) - Nárast miezd je nástroj, ktorý zvyšuje atraktivitu povolania v každom odvetví, štátny sektor nevynímajúc. Hoci situácia v Policajnom zbore (PZ) nie je dnes alarmujúca, už o niekoľko rokov môže PZ pociťovať vážne problémy s prijímaním nových príslušníkov polície, keďže z pohľadu platového ohodnotenia často nedokáže konkurovať súkromným firmám. Pre TASR to uviedla riaditeľka programu Vnútorná bezpečnosť zo Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku Monika Masariková.povedala pre TASR.Väčšiu pozornosť by si ale podľa nej zaslúžila analýza efektivity práce polície.doplnila.Podľa návrhu rozpočtu by celkové výdavky Ministerstva vnútra (MV) SR v roku 2018 mali dosiahnuť 2,4 miliardy eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na tento rok je to nárast o 67,9 milióna eur, čo je 2,91 percenta.Osobné výdavky sú rozpočtované na rok 2018 vo výške 1,02 miliardy eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 znamená nárast o 73,2 milióna eur.konštatuje sa v materiáli.