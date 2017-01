M. MATANIN: Maratón zvládne úplne každý zdravý človek

Marcel Matanin, archívne foto. Foto: TASR - Svätopluk Písecký Foto: TASR - Svätopluk Písecký

Bratislava 25. januára (TASR) - Maratón zvládne úplne každý zdravý človek, samozrejme, po dôkladnom tréningu. Odbehnúť vyše 42-kilometrovú trať dokáže aj nebežec po minimálne polročnej príprave. V tomto prípade však ide len o zvládnutie samotnej trate a nie o nejaký konkrétny čas. Pre TASR to povedal bývalý slovenský reprezentant Marcel Matanin, ktorý v roku 2004 štartoval v maratóne na olympiáde v Aténach.povedal Matanin pre TASR.Podľa neho však existujú určité zdravotné obmedzenia, ktoré človeka limitujú už pri samotnom behu ako takom, čiže maratón u neho neprichádza do úvahy.uviedol olympionik s osobným rekordom na maratónskej trati 02.17.22 h.V literatúre je možné nájsť údaj, že v rámci prípravy na maratón by mal bežec odbehnúť okolo 100 kilometrov za týždeň.uzavrel.