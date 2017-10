M. Mečíř nebude pokračovať ako kapitán daviscupového tímu

Miloslav Mečíř. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. októbra (TASR) - Miloslav Mečíř nebude zo zdravotných dôvodov kandidovať na post kapitána daviscupového tímu SR v roku 2018. Informoval o tom generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu (STZ) Igor Moška, ktorý dostal od Výkonného výboru poverenie začať rokovania o novom nehrajúcom kapitánovi.uviedol Moška pre oficiálnu zväzovú stránku. Návrh na kapitánov Davis Cupu a Fed Cupu na rok 2018 má generálny sekretár predložiť na zasadnutie výkonného výboru STZ 24. novembra 2017.Olympijský víťaz zo Soulu 1988 Mečíř bol doteraz jediný kapitán daviscupového tímu v ére samostatnosti Slovenska a na tomto poste skončil po dlhých 24 rokoch. V roku 2005 dosiahol so svojimi zverencami najväčší úspech, keď sa prebojovali do finále prestížnej súťaže. V boji o titul nakoniec podľahli doma Chorvátsku 2:3. Slovenskí tenisti sa od roku 2006 márne usilujú o návrat do Svetovej skupiny.