Münster sa ešte nespamätal zo šoku po sobotňajšom útoku automobilom

Na snímke červená stuha s nápisom Münster je okolo horiacich sviečok v nemeckom meste Münster v sobotu 7. apríla 2018.

Münster 8. apríla (TASR) - Ani teplé jarné počasie nezmenilo pochmúrnu atmosféru plnú otázok a solidarity s pozostalými a zranenými, ktorá panovala v nedeľu - deň po útoku motorovým vozidlom v centre Münsteru s dvoma obeťami - v tomto meste na severe nemeckej spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko.V starostlivosti lekárov a zdravotníckeho personálu naďalej zostáva osem zranených, štyria z nich sú stále v ohrození života. Viacerých pacientov museli po hospitalizácii v Univerzitnej nemocnici urgentne operovať, potvrdila hovorkyňa zariadenia. Na kliniku, na ktorú putovalo viac ako 20 zranených, prišli v krátkom čase mnohí lekári a zdravotné sestry, ktorí inak nemali služby.Zamestnanci dvoch reštaurácií v bezprostrednej blízkosti dejiska incidentu sa zatiaľ zotavujú zo šoku v domácom prostredí a vedenie podnikov už oznámilo, že prevádzku obnoví, keď sa pracovníci budú na to cítiť, vyplýva z informácií Západonemeckého rozhlasu (WDR).Obavy, že by v motorovom vozidle, ktorého vodič spáchal krátko po útoku samovraždu, boli trhaviny, sa nepotvrdili, a tak automobil v nedeľu odtiahli z miesta, kde spôsobil taký žiaľ a paniku.Vyšetrovatelia naďalej skúmajú, čo mohlo byť motívom 48-ročného Jensa R., ktorý síce žil v Münsteri a vlastnil tam popri dvoch bytoch vo východnom Nemecku ďalšie dva byty, ale pochádzal z regiónu Sauerland. Možné teroristické pozadie činu zatiaľ všetci zainteresovaní zhodne vylučujú, aj keď vyšetrovanie pokračuje všetkými smermi.Podľa informácií tlačovej agentúry DPA išlo zrejme o psychicky labilného jednotlivca konajúceho individuálne. Po prípadných komplicoch, ktorí mali podľa fám vyskočiť z dodávky, sa nepátra.Spolkový kriminálny úrad vytvoril na webe portál pre svedkov, na ktorých môžu umiestňovať videozáznamy i fotografie z mobilných telefónov, čo údajne mnohí občania využívajú.Už v nedeľu večer by sa v miestnom Dóme sv. Pavla mala uskutočniť ekumenická spomienková bohoslužba, ktorú by mal celebrovať biskup Felix Genn.