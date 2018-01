M. Pence pricestoval do Izraela, stretne sa s prezidentom aj premiérom

Mike Pence, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tel Aviv 22. januára (TASR) - Americký viceprezident Mike Pence pricestoval v nedeľu večer do Izraela, ktorý je poslednou zastávkou jeho odloženého turné po krajinách Blízkeho východu. Informoval o tom izraelský denník Haarec.Pencea po prílete do Tel Avivu privítal izraelský minister turizmu Jariv Levin ako aj izraelský veľvyslanec v USA Ron Dermer a americký veľvyslanec v Izraeli David Friedman.Pence sa v pondelok stretne s tamojším premiérom Benjaminom Netanjahuom a neskôr má vystúpiť s prejavom v izraelskom parlamente. Tretia najväčšia strana v krajine združujúca izraelských Arabov (Zjednotená kandidátka) oznámila, že prejav amerického viceprezidenta bude bojkotovať. Dôvodom je kontroverzné decembrové rozhodnutie prezidenta Donalda Trumpa o uznaní Jeruzalema za hlavné mesto Izraela.Netanjahu v súvislosti s Penceovým príchodom do krajiny uviedol, že s americkým viceprezidentom budú diskutovať o "dvoch témach: o mieri a bezpečnosti".Pred odletom do Washingtonu sa Pence v utorok stretne s izraelským prezidentom Reuvenom Rivlinom a navštívi Múr nárekov.Štvordňové turné po krajinách Blízkeho východu začal americký viceprezident v sobotu v Egypte, kde sa stretol s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím. V nedeľu Mike Pence počas návštevy Jordánska absolvoval stretnutie s kráľom Abdalláhom II.Viceprezidentova návšteva predstavuje prvú cestu popredného predstaviteľa vlády USA na Blízky východ po Trumpovom rozhodnutí o uznaní Jeruzalema za hlavné mesto Izraela. Je však nepravdepodobné, že by mohla významnejšie prispieť k riešeniu izraelsko-palestínskeho konfliktu, analyzuje agentúra DPA. Pôvodne sa mala návšteva uskutočniť už v decembri, no Pence ju o niekoľko týždňov odložil, pričom oficiálnym dôvodom odkladu bolo hlasovanie o daňovej reforme v Senáte.