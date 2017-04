M. Pence: Trumpove kroky v Sýrii či KĽDR sú dôkazom obnovenia sily USA

Na archívnej snímke Mike Pence a Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 30. apríla (TASR) - Americký viceprezident Mike Pence dnes vyhlásil, že kroky prezident USA Donalda Trumpa vo vzťahu k Sýrii, Iránu, KĽDR a džihádistickej organizácii Islamský štát (IS) sú dôkazom obnovenia sily a autority Ameriky.Na spoločnom mítingu s prezidentom Trumpom, ktorý sa konal v meste Harrisburg v štáte Pennsylvánia pri príležitosti hodnotenia prvých sto dní jeho pôsobenia v úrade, Pence zdôraznil, že prezident chráni spojencov USA a kladie odpor nepriateľom. Trump podľa neho varoval Irán a postavil sa hrozbám KĽDR.upozornil Pence.Podľa viceprezidenta sa IS v Iraku, Sýrii i Afganistane zachraňuje útekom. Avizoval, že "my sa nezastavíme, kým IS raz a navždy nezničíme," zdôraznil. Dodal, že Trump za uplynulých sto dní úplne zmenil Ameriku, "a toto je ešte len začiatok."Trumpov syn Donald v rozhovore pre televíziu Fox News označil za najväčšie úspechy prvých sto dní pôsobenia svojho otca v Bielom dome raketový úder na vojenské letisko v Sýrii, boj s IS a reálne kroky na odvrátenie hrozieb, ktoré predstavuje KĽDR.Uviedol, že prezident Trump je oddaný obnoveniu sily americkej armády, zvýšeniu jej bojaschopnosti v oblasti boja s nepriateľom a obrane Ameriky.Prezident USA podľa Trumpa mladšieho "pripomenul spojencom a nepriateľom, čo to je - rozhodnosť Ameriky." Vyhlásil, že "na príklade minulej administratívy (Baracka Obamu) vidíme, že keď robíš červené čiary a potom ich porušuješ a nič nerobíš, potom sa protivníci na medzinárodnej scéne ponáhľajú, aby obsadili vzniknuté vákuum, čím podkopávajú pozície USA a ich spojencov." Trump mladší súčasne vyjadril presvedčenie, že Washington s takýmto prístupom skoncoval.