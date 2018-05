M. Poliačik: Školské zákony sa len tvária, že budú riešiť problém

Na archívnej snímke poslanec NR SR Martin Poliačik (nezaradený). Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 10. mája (TASR) – Školské zákony, ktoré sa budú prerokovávať v pléne Národnej rady (NR) SR, sa len tvária, že budú riešiť problém. Uviedol to počas tlačovej konferencie poslanec NR Martin Poliačik (nezaradený).Podľa jeho slov sa vo vysokoškolskom zákone máZároveň vyzdvihol, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR plánuje zrušiť Akreditačnú komisiu a rozhodovanie o tom, kto bude garantovať kvalitné programy, kto budú docenti, sa dáva do rúk samotným školám. Podľa jeho slov si vysoké školy samy na seba neupletú bič.podotkol Poliačik.Pripomenul aj zákon, ktorý sa týka duálneho vzdelávania. Podľa neho sa v zákonePodľa Poliačika sa ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) týmto zákonom snaží vyhnúť vráteniu financií EÚ, ktoré sú určené na tento zámer.povedal vzdelávací expert mimoparlamentného Progresívneho Slovenska Fedor Blaščák.Podľa jeho slov bude toto opatrenie na nasledujúce tri roky stáť 13 miliónov eur. Ďalších 20 miliónov pôjde podľa neho pre školy za prípravu žiakov v škole.dodal Blaščák. Progresívne Slovensko navrhuje zaviesť taký systém duálneho vzdelávania, ktorý by rešpektoval prirodzené motivácie firiem postarať sa o výchovu pracovnej sily.Poliačik poukázal aj na praxovanie stredoškolákov a na zvýšenie platieb za ich prácu. Podotkol, že existujú dva druhy praxe, a to cvičná, ktorá nie je platená, a produktívna prax.doplnil. Progresívne Slovensko potvrdilo, že mladí progresívci budú na tento problém upozorňovať mladých ľudí, ale aj firmy a školy.Poliačik doplnil, že Lubyová vo štvrtok opäť nedodala najväčšiu školskú reformu za posledných 25 rokov.povedal. Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania mala Lubyová pôvodne predstaviť vo štvrtok, avšak kvôli prezentácii zákonov z dielne rezortu školstva v NR sa termín posunul. Náhradný termín, kedy bude školská reforma predstavená, zatiaľ známy nie je.