M. Rajoy: Španielsko zostane jednotné, národná jednota bude zachovaná

Berlín 9. októbra (TASR) - Španielsky premiér Mariano Rajoy je presvedčený, že jednota Španielska zostane zachovaná. Uviedol to v rozhovore, ktorý nemecký denník Die Welt zverejnil týždeň po kontroverznom referende o nezávislosti Katalánska. Katalánske vedenie tvrdí, že väčšina voličov sa v ňom vyslovila za odštiepenie sa tohto prosperujúceho regiónu od Španielska.Na otázku Die Weltu, či je riziko, že by Španielsko mohlo byť rozdelené, Rajoy odpovedal:uviedol Rajoy.Predseda katalánskej vlády Carles Puigdemont sa však v nedeľu vo vysielaní katalánskej televízie nechal počuť, že je pripravený vyhlásiť nezávislosť, ak španielska vláda nebude reagovať na návrh riešiť súčasnú politickú krízu za pomoci sprostredkovateľov.Puigdemont by mal v utorok predstúpiť pred poslancov katalánskeho parlamentu a predniesť prejav k súčasnej politickej situácii. Zasadnutie parlamentu sa začne o 18.00 h SELČ a Puigdemontov prejav je jeho jediným bodom. Opozícia sa preto obáva, že parlament, v ktorom majú väčšinu strany brojace za odštiepenie sa Katalánska, prijme na tomto zasadnutí vyhlásenie o nezávislosti.Kríza medzi Madridom a Barcelonou sa vystupňovala 6. septembra, keď katalánsky parlament schválil zákon o referende, ktorý je však z pohľadu španielskeho vlády protiprávny. Následne bol v Katalánsku podpísaný výnos o usporiadaní referenda o nezávislosti, ktoré sa konalo 1. októbra.Okrem toho katalánsky parlament - pre prípad, že by sa referendum skončilo víťazstvom odporcov zotrvania Katalánska vo zväzku so Španielskom - prijal aj zákon, ktorý stanovuje proces odštiepenie sa tohto regiónu od zvyšku Španielska.Na protest proti plánom katalánskej vlády a za zachovanie jednoty Španielska sa v nedeľu v uliciach Barcelony konala mohutná demonštrácia, na ktorej sa podľa rôznych zdrojov zúčastnilo od vyše 300.000 do 900.000 ľudí. Zorganizovala ju Katalánska občianska spoločnosť (SCC), ktorá ešte pred poludňajším začiatkom akcie na Twitteri napísala:Barcelonský pochod proti odtrhnutiu Katalánska podporil počas jeho priebehu aj španielsky premiér Rajoy a zaprisahal sa, že krajina zostane zjednotená. Na Twitteri napísal:Odtrhnutie Katalánska je hlboko rozdeľujúcou témou: v spornom referende sa za odtrhnutie od Španielska vyslovilo 90 percent Kataláncov. Avšak ľudové hlasovanie bojkotovala väčšina katalánskych zástancov jednotného Španielska, preto bola účasť hlasujúcich len 43-percentná, sumarizovala agentúra DPA.Prieskum verejnej mienky zverejnený v nedeľu konzervatívnym denníkom La Razón ukázal, že proti vyhláseniu nezávislosti Katalánska je 79,4 percenta Španielov a 58,9 percenta Kataláncov.