M&S bol nútený akceptovať nárast veľkoobchodných cien potravín o 15 %

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 2. januára (TASR) - Britský maloobchodný reťazec Marks & Spencer (M&S) bol nútený akceptovať nárast veľkoobchodných cien niektorých potravín o 15 %. Dodávatelia mu totiž pohrozili, že ich stiahnu z jeho pultov.Steve Rowe, šéf odevného reťazca, ktorý okrem oblečenia predáva aj lahôdky a bytové doplnky, pritom v novembri sľuboval klientom, že ich ochráni pred negatívnym vplyvom oslabenia libry na ceny tovarov. To však podľa nedeľníka Sunday Times nahnevalo menších dodávateľov niektorých lahôdok, ktorým stúpli výrobné náklady po páde libry v reakcii na júnové referendum o brexite. Plánovali preto zastaviť dodávky svojich produktov do obchodov M&S začiatkom tohto roka, ak reťazec nezvýši ich ceny tak, aby odrážali nárast nákladov.Kurz libry oproti doláru je od júnového referenda nižší o 17,4 % a oproti euru klesol o 11,1 %. Britské firmy, ktoré nakupujú vstupné suroviny na zahraničných trhoch, tak za ne zaplatia viac.Vedenie reťazca Marks & Spencer nakoniec muselo ustúpiť a akceptovať zvýšenie veľkoobchodných cien niektorých tovarov o 15 %. Ak ich reťazec nechce v plnej miere premietnuť do konečných cien na pultoch, musí znížiť svoje marže.Dodávatelia predpovedajú, že ceny tovarov ako sú čaj, káva, čokoláda, oriešky i korenie v predajniach M&S stúpnu o 8 - 10 %.