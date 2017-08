M. Schulz chce šéfovať SPD, aj keď neuspeje v parlamentných voľbách

Martin Schulz, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 8. augusta (TASR) - Kandidát na úrad nemeckého kancelára Martin Schulz dnes potvrdil, že plánuje zotrvať vo vedení svojej Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) v prípade, ak sa mu nepodarí v nadchádzajúcich parlamentných voľbách poraziť súčasnú kancelárku Angelu Merkelovú. Informovala o tom agentúra DPA.povedal dnes politik počas fóra organizovaného mediálnou skupinou Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) so sídlom v Hannoveri.Schulz sa domnieva, že pre SPD by mohlo byť užitočné, keby bolo funkčné obdobie straníckeho šéfa dlhšie. Dodal, že kreslo v parlamente si ponechá bez ohľadu na výsledky volieb do Spolkového snemu (Bundestagu), ktoré sa budú konať 24. septembra.SPD sa tešila prudkému nárastu popularity u voličov v januári po tom, ako sa novým straníckym šéfom a kandidátom na kancelára stal 61-ročný bývalý predseda Európskeho parlamentu Schulz.V uplynulých mesiacoch ale podpora SPD klesla pod úroveň 25,7 percenta, ktoré strana získala v posledných voľbách v roku 2013. Koalícia Merkelovej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) a jej sesterskej bavorskej Kresťansko-sociálnej únie (CSU) medzičasom blíži k výsledkom ako vo voľbách v roku 2013, v ktorých dostala 41,5 percenta hlasov.Najnovší prieskum inštitútu Yougov ukázal, že 42 percent respondentov by podporilo zotrvanie Merkelovej v úrade kancelárky aj na štvrté funkčné obdobie, ak by o tejto funkcii v Nemecku rozhodovali priame voľby. Lídra SPD Schulza by v takomto hlasovaní podporilo iba 22 percent opýtaných.