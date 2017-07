M. Schulz: Eurozóna potrebuje spoločný rozpočet

Martin Schulz, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 16. júla (TASR) - Eurozóna potrebuje spoločný rozpočet na zvýšenie investícií. Nemecko by malo byť pripravené urobiť viac pre Európu, možno aj zvýšením svojho finančného príspevku v rámci bloku. Uviedol to líder nemeckej koaličnej SPD Martin Schulz v strategickom dokumente.povedal Schulz, ktorého SPD je menšou stranou nemeckej vládnej koalície, pri predstavení svojho 10-bodového plánu pre moderné Nemecko a lepšiu Európu.Schulz, bývalý predseda Európskeho parlamentu, povedal, že krajiny EÚ, ktoré nie sú členmi menového bloku, by nemali mať možnosť vetovať ďalšiu integráciu eurozóny a tí, ktorí ignorujú solidaritu v dôležitých otázkach, musia čeliť finančným sankciám.Schulz dúfa, že porazí kancelárku Angelu Merkelovú vo voľbách 24. septembra. Ale SPD, ktorej preferencie po zvolení Schulza na čelo strany v januári tohto roku začali rásť, medzitým stratila dynamiku.