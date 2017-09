M. ŠEFČOVIČ: Chceme, aby najčistejšie autá boli vyrábané v Európe

Slovák Maroš Šefčovič Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 14. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) má ambície, aby najlepšie a ekologicky najčistejšie autá boli vyrábané v Európe. Uviedol to dnes podpredseda EK pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič v rámci slávnostného otvorenia medzinárodného autosalónu vo Frankfurte nad Mohanom. Na otvorení autosalónu sa zúčastnila aj nemecká kancelárka Angela Merkelová.Medzinárodný autosalón má podtitul "Budúcnosť teraz" a je zameraný aj na oblasť novej mobility, vrátane elektrických a autonómnych vozidiel. Súčasťou vystavených exponátov je aj AeroMobil, lietajúce auto zo Slovenska.Delegáciu Európskej komisie, ktorá sa na autosalóne zúčastní rôznych sprievodných podujatí, dotvárajú eurokomisár pre rozpočet a ľudské zdroje Günther Oettinger, komisárka pre dopravu Violeta Bulcová a komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Marija Gabrielová.Šefčovič vystúpil s prejavom na tému "Európska mobilita - urýchlenie do budúcnosti". V správe pre TASR upozornil, že ambície Európanov sú jednoznačné:uviedol slovenský eurokomisár.V súvislosti s hlavnými prioritami rozvoja európskeho automobilizmu dodal, že je nevyhnutné, aby Európa bola v hre aj vo výrobe batérií pre elektrické autá a nebola závislá od ázijských výrobcov.odkázal Šefčovič a dodal, že táto pomoc môže mať formu kombinovaných finančných nástrojov Únie, zdrojov z Európskej investičnej banky (EIB) a súkromného kapitálu.Šefčovič tiež pripomenul, že ďalšie zdroje bude treba nasmerovať do pracovnej sily, pretože plánované revolučné zmeny v oblasti mobility sú aj o nových zručnostiach, ktoré musia odrážať digitálnu éru spojenú s dátami či robotikou.uviedol Šefčovič.