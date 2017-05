M. ŠEFČOVIČ: EÚ má záujem, aby sa šoféri kamiónov nestali otrokmi doby

Na snímke slovenský eurokomisár a podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Brusel 31. mája (TASR) - Otázka spojená s právami a mzdami šoférov v kamiónovej doprave patrila medzi najťažšie počas diskusií v kolégiu komisárov predtým, ako Európska komisia dnes oficiálne predstavila balík ôsmich legislatívnych opatrení na modernizáciu európskej mobility a dopravy. Uviedol podpredseda EK Maroš Šefčovič.Pripomenul, že táto citlivá otázka sa týka aj šoférov a vysielaných pracovníkov zo Slovenska.vysvetlil Šefčovič.Podľa jeho slov návrhy EK majú zlepšiť sociálne podmienky pracovníkov v doprave tým, že stanovia jasné pravidlá na úrovni EÚ. Pripomenul, že to žiadali samotní prepravcovia, s ktorými sa v posledných mesiacoch stretol. Zjednotenie pravidiel je dôležité pre vodičov, ktorí počas jedného mesiaca pracujú v niekoľkých krajinách. Vďaka spoločným a rovnako uplatňovaným pravidlám (právo na pravidelný týždenný odpočinok mimo kabíny) budú vodiči čeliť menšej námahe a stresu.Podľa dokumentu EK má sociálnemu dampingu a zneužívaniu šoférov zabrániť intenzívnejšie presadzovanie spoločných predpisov, boj proti nelegálnemu zamestnávaniu, zníženie administratívnej záťaže podnikov a vyjasnenie existujúcich pravidiel (napríklad uplatňovanie vnútroštátnych zákonov o minimálnej mzde).Šefčovič pripomenul, že bolo potrebné spresniť pravidlá aj preto, aby sa predišlo situáciám, keď eurokomisia vedie súdne konania voči trom štátom EÚ - Francúzsku, Nemecku a Rakúsku, ktoré podľa Bruselu neuplatňujú primerane európske právo pre zamestnancov v rezorte dopravy z iných členských krajín Únie.vysvetlil Šefčovič.Nové pravidlá podľa jeho slov zaručia, že medzinárodná preprava, pokiaľ bude trvať tri dni, bude vyňatá zo smernice o vysielaných pracovníkoch, čo napríklad pre slovenských prepravcov znamená fungovať podľa slovenského práva a domácich miezd.Komisia žiada zmeny aj ohľadne kabotáže, čomu niektoré členské krajiny chceli zamedziť. Terajšie pravidlá povoľujú tri prepravy tovarov počas siedmich dní pobytu šoférov v zahraničí. Nový návrh hovorí o neobmedzenom počte prepráv počas piatich dní pobytu za hranicami. Zefektívni to produktivitu - kamióny vykonajú menej ciest "na prázdno" (bez nákladu) a maximálne využijú pohonné látky.Šefčovič spresnil, že v takomto prípade (kabotáž) ide o operácie, ktoré trvajú viac ako tri dni, a šoféri týchto vozidiel budú mať nárok najmenej na minimálnu mzdu krajiny, v ktorej práve pôsobia. Ak napríklad slovenský vodič dovezie tovar do Belgicka, má právo v priebehu piatich dní prevážať tovar v rámci tejto a susedných krajín, ale za mzdových podmienok danej krajiny.Slovenský eurokomisár upozornil aj na dopravné schránkové firmy, ktoré deformujú situáciu na trhu, keď čestní dopravcovia doplácajú na tých, ktorí platom a pracovnými podmienkami "zneužívajú" šoférov z krajín strednej a východnej Európy. Návrh komisie vyzýva na posilnenú spoluprácu národných orgánov pri odhaľovaní takýchto firiem.Nové úpravy chce eurokomisia pre šoférov kamiónov aj v tom, že navrhuje, aby vodiči absolvovali pravidelný týždenný odpočinok (povinná prestávka 45 hodín po maximálnej dĺžke 6 dní práce) mimo kabíny svojho vozidla (ako doteraz), pričom zamestnávatelia budú musieť zabezpečiť pre nich slušné ubytovanie.