M. ŠEFČOVIČ: EÚ v Davose vyslala politický signál o budúcnosti dopravy

Slovák Maroš Šefčovič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Davos 19. januára (TASR) - Podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič patril do skupiny eurokomisárov, ktorí na 47. ročníku Svetového hospodárskeho fóra (WEF) v Davose reprezentovali záujmy EÚ. V rozhovore pre TASR potvrdil, že okrem agendy Energetickej únie sa mu podarilo vzbudiť záujem účastníkov ohľadom pripravovaných zákonov v oblasti mobility.Šefčovič pripomenul, že v rámci svojich vystúpení opísal snahy exekutívy EÚ implementovať tohto roku legislatívne opatrenia z oblasti energetiky a ochrany klímy, ktoré EK predstavila vlani. Zároveň v Davose upozornil, že v roku 2017 eurokomisia predloží dva nové legislatívne balíčky v prospech čistej a inteligentnej dopravy v Európe.Spresnil, že doprava sa stáva pilierom hospodárstva 21. storočia, aj preto EK chce pripraviť vhodný právny rámec pre zaistenie konkurencieschopnej a čistej mobility.opísal situáciu Šefčovič. Dodal, že EÚ sa nesnaží len o dosadenie na trh elektrických áut, alebo tých s hybridným pohonom, ale zároveň chce zmodernizovať legislatívu, ktorá reguluje napríklad diaľničné mýto a ďalšie smernice v oblasti dopravy.Zámerom EK je pripraviť vhodné podmienky na to, aby európsky dopravný priemysel a európske automobilky zostali lídrami na svetovom trhu, a tiež technologickými lídrami vo vývoji moderných áut. Tento koncept patrí do širšej agendy Energetickej únie a klimatickej politiky s dôrazom na dekarbonizáciu dopravy a nízkouhlíkové hospodárstvo.Slovenský eurokomisár uviedol, že jeho vystúpenia v Davose možno vnímať ako potrebné politické posolstvo pre zástupcov priemyslu, čo sa zrejme podarilo, lebo na WEF prišli významní predstavitelia energetického sektora, dopravného priemyslu a stavebníctva. Podľa ich reakcií možno povedať, že pozitívne vnímajú vlani predložený súbor zákonov v energetike, lebo energetický sektor prechádza zložitým obdobím a potrebuje modernizáciu. Rovnako privítali, že podobný právny rámce Brusel chystá aj pre oblasť dopravy.Doprava v európskych mestách, ako zdôraznil Šefčovič, patrí medzi najväčších znečisťovateľov ovzdušia a je veľký tlak zo strany obyvateľov a samotných miest, aby sa s tým niečo robilo. Automobilky budú musieť na tento tlak zareagovať a aj vďaka celoeurópskym právnym normám sa pripraviť na budúcu éru v doprave, na vývoj nových čistejších technológií.Podpredseda EK v tejto súvislosti pripomenul stredajšie (18.1.) stretnutie so starostkou Paríža Annou Hidalgovou, ktorá presadzuje, aby sa francúzska metropola v najbližšom desaťročí stala jedným z miest s absolútnym zákazom dieselových áut v centre mesta. Aj takéto iniciatívy dokazujú, že EÚ ide správnym smerom pri príprave novej legislatívy pre dopravu a že automobilky sa budú musieť prispôsobiť novým požiadavkám a novým právnym normám.