M. Šefčovič: Juncker sa pokúsi zmierniť deliace čiary naprieč EÚ

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 11. septembra (TASR) - Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker vo svojom prejave o stave Únie zdôrazní potrebu lepšej spolupráce medzi členskými krajinami EÚ s cieľom zmiernenia vzájomných rozporov. Uviedol to dnes podpredseda EK pre energetickú úniu Maroš Šefčovič.Šéf exekutívy EÚ prednesie tradičný každoročný prejav o tom, čo Únia za rok dosiahla a aké sú jej ďalšie ciele, v stredu pred poslancami Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu.Podľa Šefčoviča si eurokomisia a jej predseda dobre uvedomujú problémy, ktoré avizujú samotní občania, vrátane otázky dvojakej kvality potravín a produktov, smernice o vysielaných pracovníkoch či migračnej politiky.Juncker sa podľa Šefčoviča zrejme nevyhne ani zmienke o súčasných sporoch, ktoré existujú medzi Bruselom a niektorými členskými štátmi ohľadom porušovania princípov právneho štátu.uviedol Šefčovič.Pripomenul, že EK vedie intenzívnu komunikáciu s Varšavou v nádeji, že poľský prezident pozmeňujúcimi návrhmi zvráti tendenciu, ktorá vyvoláva obavy z okliešťovania nezávislosti justície. Takisto prebiehajú rokovania s Maďarskom, a to vo viacerých kontroverzných otázkach vrátane budúcnosti Stredoeurópskej univerzity v Budapešti.pripomenul v tejto súvislosti Šefčovič rokovania medzi Junckerom a Ficom z 27. júla.Jednou z najpozornejšie sledovaných tém Junckerovej správy o stave Únie bude otázka migrácie.Eurokomisia minulý týždeň pozitívne zhodnotila fakt, že výrazne - o 81 percent - klesol počet migrantov pokúšajúcich sa dostať do Európy cez centrálnu časť Stredozemného mora. Situácia v tejto oblasti sa podľa Komisie dostáva pod kontrolu aj vďaka lepšej komunikácii a spolupráci s líbyjskými úradmi a intenzívnym rokovaniam s krajinami severnej Afriky, ktoré sú zdrojom migrácie.povedal Šefčovič.Juncker sa podľa neho zrejme vyhne narážkam na trvalý mechanizmus prerozdeľovania migrantov, lebo sa chce sústrediť hlavne na témy, ktoré Európanov zjednocujú.