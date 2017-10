M. ŠEFČOVIČ: Musíme komunikovať, čo všetko sa od vstupu do EÚ zlepšilo

Na snímke podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Bratislava 23. októbra (TASR) - Spoločné vyhlásenie troch najvyšších ústavných činiteľov SR k zahraničnej politike Slovenska je veľmi významné aj z hľadiska volebných výsledkov vo viacerých európskych krajinách. Vyhlásil to v pondelok podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.myslí si.Deklaráciu prezidenta Andreja Kisku, predsedu NR SR Andreja Danka (SNS) a premiéra Roberta Fica (Smer-SD) označil Šefčovič za neprehliadnuteľný signál, ktorý vysiela Slovensko voči svojim partnerom.Na margo parlamentných volieb v Českej republike povedal, že sú pre neho do istej miery sklamaním.dodal Šefčovič.Traja najvyšší ústavní činitelia v prijatej deklarácii vyhlasujú, že budú spoločne dbať o jasnú a zodpovednú komunikáciu proeurópskej a proatlantickej orientácie SR, a to navonok v zahraničí aj voči občanom SR. Budú tiež podporovať budúcnosť Slovenska v jadre EÚ a kontinuálne prehlbovanie eurozóny. Budú sa zasadzovať za princípy rovnakého zaobchádzania na vnútornom trhu a nediskriminácie spotrebiteľov.Kiska, Danko a Fico budú podporovať aj "silný a múdry rozpočet EÚ", presadzovať kroky posilňujúce bezpečnosť našich občanov a podporovať plnenie našich spojeneckých záväzkov, ktorých súčasťou je dosiahnutie obranných výdavkov na úrovni 1,6 percenta HDP do roku 2020.