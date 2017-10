M. ŠEFČOVIČ: S elektromobilitou sa stane strategickou výroba batérií

Maroš Šefčovič. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrbské Pleso 29. októbra (TASR) – Európska komisia (EK) počíta s výrazným nárastom elektromobility. Očakáva sa, že v budúcom desaťročí bude mať od 25 % do 30 % áut jazdiacich v Európe v sebe výrazný elektrický komponent. V tejto súvislosti komisia predpokladá, že od roku 2025 sa ročne predajú batérie do elektromobilov v hodnote 250 miliárd eur.upozornil podpredseda EK Maroš Šefčovič počas tohtoročného GLOBSEC Tatra Summitu na Štrbskom Plese.Podľa neho je evidentné, že v Európe bude potrebné zvýšiť podiel bezemisných áut, ktoré fungujú na elektrický alebo vodíkový pohon, prípadne s hybridným motorom. "Na to všetko potrebujeme výkonné batérie a tie dnes takmer výhradne dovážame. Preto navrhujem, aby sme si uvedomili, aký strategický segment batérie sú. Aby sme sa poučili zo 60. rokov minulého storočia, kedy sme tu mali množstvo malých firiem s dobrým technickým vybavením, ktoré sa však nevedeli rozvinúť do takej polohy, aby mohli konkurovať americkému leteckému priemyslu. Tak vlastne vznikol Airbus a ja by som to použil ako symboliku, že my musíme teraz urobiť taký "Airbus" pre batérie," priblížil Šefčovič.Výsledkom rokovania, ktoré mal nedávno v Bruseli, bolo založenie Európskej aliancie pre batérie. EK plánuje postupne zorganizovať pracovné skupiny, ktoré sa vyformujú na základe jednotlivých fáz ich produkčného cyklu.upozornil Šefčovič.Pracovné skupiny by mali pracovať rýchlo, už vo februári budúceho roka by chcela EK predstaviť akčný plán, ako v tejto oblasti postupovať.avizoval eurokomisár.V tejto súvislosti chce EK by do roku 2020 vyčleniť viac ako 2 miliardy eur na vedu a výskum pre štyri súvisiace oblasti - elektromobilitu, skladovanie energií, inteligentné domy a prepájanie týchto technológií s obnoviteľnými zdrojmi.dodal Šefčovič s tým, že Európska investičná banka aj ostatné inštitúcie sú pripravené podporiť projekty, ktoré ukážu svoju životaschopnosť a do ktorých chce investovať aj priemysel.