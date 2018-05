M. Šefčovič: Slovensko dostane na kohéziu menej financií z rozpočtu EÚ

Na snímke podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič počas tlačovej konferencie k téme Návrhu Viacročného finančného rámca na roky 2021 - 2027, ktorý zverejnila Európska komisia a budúcnosti kohéznej politiky, 10. mája 2018 v Bratislave. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. mája (TASR) – Kohézna obálka pre Slovensko z rozpočtu Európskej únie (EÚ) na ďalšie programové obdobie rokov 2021–2027 by mala byť nižšia. Dôvodom je, že Slovensku sa darilo, má historicky najnižšiu nezamestnanosť a krajina sa približuje k hranici 90 % priemeru európskej životnej úrovne. Eurorozpočet by mal mať zároveň úplne inú štruktúru, tretina z neho pôjde na nové priority EÚ. Priblížil to vo štvrtok na tlačovom brífingu v Bratislave podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič spolu s podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu Richardom Rašim (obaja Smer-SD).Nový rozpočet EÚ bude mať podľa Šefčoviča úplne inú štruktúru ako doteraz a dôvodom je odchod Británie a nové priority, na ktorých sa dohodli lídri počas bratislavského summitu. Ide o boj s terorizmom, lepšiu výmenu bezpečnostných informácií či priority zamerané na mladých ľudí.ozrejmil podpredseda EK.Na vykrytie nových politík a minimalizovanie dôsledkov brexitu by mal slúžiť rozpočet, ktorý má hodnotu 1,11 % hrubého domáceho produktu (HDP) 27 členských krajín Únie. Šefčovič dodal, že v priebehu 4 – 5 týždňov bude jasné, ako bude na základe legislatívnych návrhov vyzerať kohézna politika aj pomoc pre poľnohospodárov. Slovensko aj naďalej zostane čistým prijímateľom.pripomenul.Šefčovič zároveň priblížil, že sa v rámci poľnohospodárstva podarilo presadiť, aby v budúcnosti priame platby získavali len tí, ktorí sú aktívnymi farmármi a aby priame platby nadväzovali na výsledok ich produkcie. Nemali by tak byť vyplácané paušálne tým, ktorí vlastnia pôdu. Definícia aktívneho farmára bude podľa neho závisieť od jednotlivých členských krajín.poznamenal Šefčovič.Podľa Rašiho bolo prioritou Slovenska, aby kohézna politika a čerpanie eurofondov bolo prítomné aj v ďalšom programovom období.zdôraznil s tým, že sa diskutovalo, či vôbec v návrhu viacročného finančného rámca (VFR) EÚ bude aj kohézna politika a vyrovnávanie regionálnych rozdielov.Ďalšou slovenskou prioritou podľa Rašiho bolo, aby bola väčšia možnosť flexibility presunu finančných prostriedkov presne podľa národných potrieb. Pozícia SR bola jasná aj v tom, aby sa vytvárali programy podľa potrieb regiónov, kam majú byť smerované. Slovensko podporuje podľa neho aj menej byrokracie a zjednodušenie procesov pri prijímaní európskych prostriedkov.skonštatoval Raši. Súčasne by mala byť podľa neho nižšia miera spolufinancovania prijímateľov, aby platili pri realizácii eurofondov čo najmenej. Raši zdôraznil, že SR bude mať požiadavku, aby aj po ukončení finančného rámca bol priestor troch rokov na dočerpanie financií na projekty, ktoré sa už realizujú.Slovensko má podľa Rašiho možnosť okrem eurofondov čerpať aj prostriedky z centrálne koordinovaných programov, ktoré sú vyplácané priamo z úrovne EK. Ako dodal, tu má SR veľkú rezervu, pretože tak by mohol byť kompenzovaný prípadný pokles príjmov z obálky pre Slovensko.Šefčovič pre vyhnutie sa prudkým výkyvom v rozpočte navrhol systém tzv. záchrannej siete, aby bola stanovená hranica, pod ktorú by sa žiadna krajina v novej finančnej perspektíve nemala dostať a tiež strop, ktorý by nemal byť prekročený. Aj o tomto budú rokovať v stredu na úrovni podpredsedov EK spolu s komisárom EÚ pre rozpočet Güntherom Oettingerom.