M. Šefčovič: Svet v Davose privítal, že Európa je opäť silná

Brusel/Davos 25. januára (TASR) - Bol to, označil rokovania z uplynulých dní na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič, ktorý bol súčasťou širšej delegácie predstaviteľov exekutívy EÚ na tomto prestížnom podujatí.Podľa slov slovenského eurokomisára hlavný odkaz bol, žečo medzinárodní partneri privítali aj preto, že Európa prispieva do pozitívneho hľadania medzinárodného konsenzu, čo vždy pomáha pri riešení globálnych výziev. Upozornil, že témou WEF bolo - ako hľadať spoločnú budúcnosť vo fragmentovanom svete, pričom EÚ je dôležitý hráč, lebo jej ekonomika rastie rýchlejšie než americká, je lídrom v boji proti klimatickým zmenám a mnohé technologické inovácie prichádzajú z Európy, čo zvyšuje kredit a pozíciu EÚ.vysvetlil Šefčovič, podľa ktorého narastá záujem o urýchlenie rokovaní o uzavretí obchodných dohôd prakticky so všetkými väčšími ekonomikami sveta.Podpredseda EK pripomenul, že tohoročný WEF bol bohatý na oficiálne a neformálne stretnutia. Oficiálne rokoval s ukrajinským prezidentom Petrom Porošenkom, s gruzínskym premiérom Giorgim Kvirikašvilim i s ruským ministrom energetiky Alexandrom Novakom. Aj o budúcnosti tranzitu plynu cez Ukrajinu po očakávanom oznámení Štokholmskej arbitráže, kde sa chce Šefčovič čo najrýchlejšie stretnúť s ukrajinskou a ruskou stranou a prediskutovať kontinuitu dodávok ruského plynu do Európy a jeho tranzit cez Ukrajinu aj po roku 2019.Prítomnosť v Davose využil aj na sériu prezentácií politík EÚ v oblasti čistej mobility a elektromobility a ich dopadu na modernizáciu hospodárstva a inovácie. Zdôraznil veľký záujem účastníkov fóra o túto oblasť, vrátane záujmu o európsku. Lebo už aj veľké automobilky chcú túto technológiu na území EÚ, keďže dopyt po batériách má mať v Európe po roku 2025 hodnotu okolo 250 miliárd eur ročne, čo znamená vybudovať v Európe najmenej desaťvyrábajúcich moderné a výkonné baterky.Šefčovič záujemcov informoval o tom, že Európska investičná banka (EIB) chystá prvé oznámenie o pomoci pre švédsku firmu Nortvolt, ktorá chce spustiť pilotnú výrobu batérií a zvažuje sa aj finančná pomoc pre nemeckú firmu Terra E. Podľa jeho slov eurokomisia počas Medzinárodných priemyselných dní v Bruseli (18.-22.3.) oznámi cestovnú mapu o tom, ako chce ďalej postupovať v tomto odbore.Šefčovič odmietol názory, že ekonomické fórum v Davose je užaleboformát. Upozornil, že každý rok prichádza viac a viac šéfov vlád a štátov a najvyšších predstaviteľov korporácií, pričom tento rok bol z tohto pohľadu rekordný. Do Davosu vo štvrtok zavítal aj americký prezident Donald Trump.opísal situáciu Šefčovič v rozhovore pre TASR.