M.SINGER: Dlhová brzda pre Slovensko nie je na škodu

Ilustračná snímka Foto: Andrej Galica Foto: Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Praha 5. júla(TASR) - Pre Slovensko nie je dlhová brzda na škodu. Česko ju nemá, pretože sa riadi rozumnou a konzervatívnou fiškálnou politikou. V rozhovore pre TASR a TABLET.TV to povedal bývalý guvernér Českej národnej banky Miroslav Singer.zdôraznil Singer.V súčasnosti sa vedie odborná diskusia zameraná na budúcnosť dlhovej brzdy. Šéf rezortu financií Peter Kažimír (Smer-SD) vymenoval tri možné alternatívy k súčasnému zneniu dlhovej brzdy. Prvou je prechod na sledovanie čistého dlhu, druhou zachovanie hrubého dlhu so zrušením klesania sankčných pásiem a treťou možnosťou je zavedenie investičnej výnimky, o ktorej sa diskutuje už dlhšiu dobu. Zmeny v zákone má pripraviť parlamentný finančný výbor.skonštatoval Kažimír.Ak by sa zaviedli investičné výnimky, mal by podľa Kažimíra vzniknúť osobitný parlamentný výbor, ktorý by rozhodoval o týchto výnimkách a venoval by sa konkrétnym projektom. Zastúpenie v ňom by malo byť pomerné podľa výsledkov volieb a výnimky by museli byť prijímané trojpätinovou väčšinou.myslí si Kažimír.Predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Ivan Šramko tvrdí, že zákon o rozpočtovej zodpovednosti patrí medzi najkvalitnejšie. Rada si nemyslí, že je potrebné meniť pravidlá dlhovej brzdy.vyčíslil Šramko s tým, že úprava preto nie je potrebná ani vhodná.myslí si predseda fiškálnej rady.