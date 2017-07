M. SINGER: Euro nie je pre Česko motivácia

Miroslav Singer Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Bratislava 9. júla (TASR)- Cielené intervencie držali českú korunu v posledných rokoch na slabších úrovniach, čo kritizovali politici, no kvitovali exportéri. Politiku slabej koruny obhajoval vtedajší guvernér Českej národnej banky a súčasný hlavný ekonóm skupiny Generali CEE Miroslav Singer. V rozhovore v rámci projektu TASR Osobnosti: tváre, myšlienky hovoril aj o tom, prečo euro nie je príťažlivé pre Česko, prečo debata o príslušnosti k jadru únie je len politické gesto a či je potrebná dlhová brzda na Slovensku a v Česku.Boli sme pripravení na to, že môžu prísť. Druhý ekonomický prepad sa zopakoval nielen u nás a slabosť ekonomiky v roku 2010 nebola až taká citeľná. S rizikom, že sa prepad zopakuje, sme vtedy žili.Nie, nebolo. Intelektuálne to bolo relatívne jasné rozhodnutie. My sme už od roku 2011 debatovali, čo by sme robili v situácii, keby sa ekonomika blížila k deflácii. Oslabenie meny ako impulz pre ekonomiku je učebnicový príklad.Dvakrát sme o tom hlasovali neúspešne. No s výhodou spätného pohľadu a toho, aký bol vývoj v Európe, môžem dnes povedať, že toto rozhodnutie malo prísť skôr. Ľahko však byť generálom po vojne.Česká ekonomika, na rozdiel od slovenskej, sa dostala do obdobia, keď firmy aj domácnosti začali relatívne silno šetriť. Príjmy nestúpali, no úspory v bankách sa zdvihli o tretinu za päť rokov. Slovensko v tom čase stimulovalo ekonomiku fiškálnymi opatreniami a spotrebiteľská horúčka u vás nikdy neopadla. Preto ste aj mohli jednoduchšie prekonať obdobie deflácie. Aj tak ste nemali žiadny ekonomický nástroj, ktorým by ste jej čelili.To, čo sme si od tohto rozhodnutia sľubovali, sa splnilo. Dokonca ešte viac ako sme čakali, čo mimochodom potvrdili viaceré štúdie zaoberajúce sa menovým kurzom ako prostriedkom na stimulovanie ekonomiky. Najmä v oblasti hrubého domáceho produktu priniesla viac, ako sa od nej očakávalo.Z hľadiska exportérov to bol dobrý krok. Paradoxne, to však bol dobrý krok aj z hľadiska importérov. S rastúcim exportom stúpali aj dovozy. V roku 2014, prvom intervenčnom, stúpli dovozy medziročne o 14 %. Slabá koruna vytiahla ekonomiku zo stavu postupného zmrazovania a znovu ju naštartovala.V súčasnosti je už v úplne inej situácii. Pri cestovaní metrom vidím slovné spojenie, ktoré by som už nikdy po páde komunizmu neočakával, a to je náborový príspevok. Česká ekonomika trpí predovšetkým na nedostatok pracovnej sily, čo je svojím spôsobom celkom pekný problém.Nevidím veľké racio v slovnom spojení nepovolený doping. Menová politika má za úlohu stabilizovať hospodárstvo počas ekonomického cyklu a takto pôsobí už od vzniku Československa.Začínajú stúpať mzdy. Firmy, ktoré rast platov nedokážu uniesť, prestanú toľko vyrábať a prebytočných ľudí uvoľnia na trh práce. Tento problém sa dá ľahko vyriešiť samovývojom.V čase rekordne nízkej nezamestnanosti nie sú takéto obavy na mieste. Spomínam si na podobnú situáciu z rokov 2005 a 2006, keď za nami chodili exportéri, že ich trápia dve veci, príliš silný kurz koruny a to, že nemôžu zohnať ľudí. Ja som na to vravel, že to nie je možné. Ak by bol príliš silný kurz koruny, tak nemajú pre koho vyrábať, lebo by tak draho nevedeli predať, a tak by ich netrápil ani nedostatok ľudí. Všetko sa vyrieši tým, že rýchly rast miezd vyradí firmy, ktoré za týchto okolností nedokážu byť konkurencieschopné. Čo sa týka VW, tam je dôležité, aký je podiel mzdových na celkových nákladoch a ten stále nie je príliš vysoký. Tolerancia jeho manažmentu k týmto tlakom je, ako zistili slovenskí odborári, pomerne vysoká.Bojím sa skôr niečoho iného. Neviem ako na Slovensku, ale v Česku sa nedarí vrátiť matematiku do vzdelávacieho systému vo vyššej miere. Kvalifikovanosť znamená aj schopnosť ľudí myslieť a pracovať s číslami. To je dlhodobý problém. Rast miezd v koncernoch neznamená, že by mali odísť z Česka a Slovenska. Negatívne by sa to mohlo prejaviť jedine v prípade, keby rozhodovali o nejakej ďalšej expanzii.Zdržanlivý postoj je pochopiteľný, pretože je objektom takéhoto rozhodnutia a nie subjektom. Ani kapry nemôžu rozhodovať o tom, či majú radi Vianoce. Za tou zdržanlivosťou je postoj, že sa nezdá, že by prijatie eura prinieslo českej ekonomike niečo mimoriadne. Euro je veľká zmena, ktorá však ponúka relatívne málo pozitív pre českú ekonomiku. To je dôvod, prečo sa spomínaná debata odohráva len v teoretickej rovine. V praxi je otázne, čo za euro získame. U nás je 5-7 % pri pohybe kurzu vnímaných ako niečo dramatické. To však svedčí o tom, ako je kurz stabilný. Na Slovensku na konci Mečiarovej éry kurz klesol o tretinu. Vtedy si každý môže povedať, že možno by to chcelo inú menu.Presne tak. Rovnako ako odhodlanie niekoľkých politických garnitúr po sebe - plniť a dodržať záväzky spojené s prístupom do eurozóny, ktoré je pozitívne. V Česku ťažko môžete niekoho motivovať eurom, pretože nevidí dramaticky pozitívny posun v tom, čo by prinieslo.Na zodpovedné hodnotenie si ešte musíme počkať. Na tom som sa ešte ako guvernér zhodol s kolegami z Národnej banky Slovenska. Nie je ešte úplne jasné, kam povedie vývoj v eurozóne a ako sa vyriešia krízové situácie, ktoré prechádzajú z Grécka do Španielska a do Talianska. Pokiaľ sa toto vyjasní, bude čas zhodnotiť aj vývoj na Slovensku.Túto debatu som zažíval viac ako jedenásť rokov na rokovaniach českej vlády. V skutočnosti je to viac politické heslo než skutočná realita. Realitou je, že buď je EÚ ťahaná veľkými krajinami, alebo sa na ničom nevie dohodnúť. Idea príslušnosti k tvrdému jadru ukazuje záujem sedieť pri stole s nimi a môcť im pritakávať.Základným problémom EÚ sú jej súčasné elity a nie pravicové sily.Možno vás prekvapím, ale ja som prezidentov v zásade nepotreboval. Na druhej strane, ani pri menovaní členov bankovej rady sa zasa prezidenti nikdy neobracali na guvernéra. Hovoril som si, že prezident musí byť dostatočne súdny, aby tam menoval kompetentných ľudí. Mojou úlohou bolo, aby títo ľudia mali v rámci banky dostatočný priestor a boli naplno využité ich schopnosti. K tomu som prezidenta naozaj nepotreboval. Česká národná banka je silná a nezávislá inštitúcia, ktorá na to, aby úspešne pôsobila, nepotrebuje špeciálne vzťahy s politikmi.Úprimne povedané, mám problém vnímať pána prezidenta Zemana ako veľkého ekonóma. Nie je to tak, nutný dialóg je veľmi mizivý. Keby prezidentom nebol ekonóm, tak sa z hľadiska fungovania centrálnej banky vôbec nič nestane.Ako kde. My ju nemáme a trúfam si povedať, že - s výnimkou roku 2010 - máme fiškálnu politiku v medziach rozumných a konzervatívnych noriem. Jedinou nevýhodou je, že máme tendenciu príliš míňať v dobrých časoch a príliš škrtiť výdavky v horšom období. Napriek tomu však nedochádza k excesom na jednu alebo druhú stranu. Sú však krajiny, kde je dlhová brzda potrebná, pretože majú tendenciu k menej rozumnej fiškálnej politike.Boli obdobia, keď mala sklony ísť do príliš vysokého rozpočtového deficitu, a preto určite nie je na škodu, že ju máte.