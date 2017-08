M. SOPKO: Ministerstvo školstva sa musí naučiť konať v medziach zákona

Miroslav Sopko. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 31. augusta (TASR) – Ministerstvo školstva by si malo urobiť poriadok so svojimi úradníkmi. Pred začiatkom školského roka vznikol zmätok ohľadom pridanej hodiny dejepisu v deviatom ročníku. V stanovisku, ktoré TASR poskytlo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), to tvrdí jeho poslanec Miroslav Sopko.Ministerstvo podľa neho zverejnilo novinku nevhodným spôsobom a zanedbalo komunikáciu smerom k riaditeľom.uviedol Sopko s tým, že ministerskí úradníci sú podľa neho buď natoľko neznalí, že si predmetný rozpor svojho nariadenia s platným zákonom nevšimli, alebo to jednoducho urobili úmyselne.Podľa poslanca akýkoľvek ušľachtilý dôvod neospravedlňuje obchádzanie zákona štátnym orgánom, konanie nad rámec zákona a snahu o jeho prekrútenie. V súvislosti s blížiacim sa Dňom ústavy SR Sopko vyzval všetkých riaditeľov i učiteľov škôl, aby rešpektovali zákon a nie svojvoľné a na hranici s ústavnosťou lavírujúce výklady ministerských úradníkov.uzavrel poslanec.