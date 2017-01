M. Straka sa knihou Racing'n 'Roll vyznáva z vášne k motorizmu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 3. januára (TASR) – Zákulisie a atmosféru automobilového športu i svoju vášeň k nemu predstavuje český fotograf a komentátor Martin Straka v novej knihe Racing'n'Roll.povedal pre TASR Straka, ktorý napriek veľkej vášni k autám nikdy nepretekal, ale rád sa zvezie v súťažnom.Píšuci fotograf spomína, že Niki Lauda bol jeho prvý hrdina, keď on prechádzal z materskej školy do prvej triedy základnej školy. Ako 12-ročný išiel s rodičmi prvý raz na motoristickú Grand Prix do Brna a o dva roky neskôr si tam od riaditeľa vyprosil kartičku press, aby mohol byť čo najbližšie k pretekárom. Po prispievaní do periodík sa táto záľuba stala jeho profesiou.Čitateľ sa dozvie prečo a koho jediného motocyklistu zaradil medzi automobilových pretekárov, kto a akou rýchlosťou drží rekord na jedno kolo v Le Mans, že na nočné fotenie má svoju špeciálnu techniku, či aká bola najslávnejšia česká pretekárka Eliška Junková, ktorá upútala motoristický svet v roku 1928.Kniha z vydavateľstva Slovart na 360 stranách obsahuje nielen najslávnejších motoristov a ich rýchle, letiace i havarujúce stroje. Na čiernobielych momentkách sú aj neznámi diváci, detaily dráhy a rôznych predmetov i vtipné postrehy.Martin Straka (1967) je fotoreportér, televízny komentátor a novinár. Žije vo Vratimove pri Ostrave. Od roku 1992 pôsobil v rôznych redakciách, od 2011 je voľný novinár. Automobilové preteky komentuje na rôznych televíznych staniciach od roku 2005, jeho hlas znie na Masarykovom okruhu v Brne a na Slovakiaringu od roku 2013. Za fotografie získal rôzne ocenenia, napríklad Zlaté oko za najlepšiu motoristickú fotografiu v Českej republike roku 2007, Zvláštnu cenu Katovíc v rokoch 2011 a 2015.