M. Sýkora: Samosprávy treba odbremeniť od zbytočných povinností

Na snímke predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Sýkora počas úvodného prejavu na 29. sneme ZMOS v Bratislave 23. mája 2018. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

23. mája (TASR) – Toho, čo sa nám podarilo, nebolo málo a toho, čo nás čaká, bude veľa. Na 29. sneme Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorý sa v stredu a vo štvrtok (24.5.) koná v Bratislave, to v hodnotiacej správe uviedol predseda združenia Michal Sýkora.V správe o činnosti ZMOS sa v úvodnej časti venoval jednotlivým oblastiam výkonu kompetencií samospráv, viackrát v tejto súvislosti spomenul i slogan, ktorý sprevádza tohtoročný snem - Kvalitné služby, zodpovedné rozhodnutia. Ocenil, že rast slovenskej ekonomiky znamená i nárast prostriedkov pre mestá a obce.informoval Sýkora.Poukázal však i na riziká, ktoré spôsobuje nárast výdavkov. Do tejto oblasti rizík podľa jeho slov možno zaradiť aj pripravované kroky vyplývajúce z novej, respektíve novelizovanej legislatívy.uviedol Sýkora. Upozornil tiež na to, že súbežne, ako sa v parlamente rokuje o opatreniach na zníženie zaťažujúcej administratívy, sa v dielňach niektorých rezortov pripravuje nová a navyše zbytočná byrokracia.zdôraznil Sýkora a dodal, že ak má samospráva riešiť reálne problémy svojich obyvateľov,Predseda ZMOS-u v ďalšej časti prejavu ocenil progres, ktorý združenie dosiahlo pri rokovaní o zvýšení limitu v prípade verejného obstarávania, vrátane aktuálneho návrhu, ktorý je v legislatívnom procese.prízvukoval.Pripomenul i novelu zákona o obecnom zriadení reagujúcu na aplikačnú prax.bilancoval. Pripomenul, že viacero konštruktívnych návrhov sa napokon do novely nedostalo.upozornil.Zvýraznil i tému majetkoprávneho vyrovnania pozemkov.spresnil. V oboch prípadoch bude podľa neho nevyhnutná politická podpora, pomoc vlády i parlamentu, vzhľadom na nevyhnutnú zmenu legislatívy.dodal.Venoval sa aj problematike financovania regionálneho školstva, odmeňovaniu zamestnancov vo verejnej správe či elektronizácii samospráv, zvýraznil aj nevyhnutnosť nového stavebného zákona.Po jeho vystúpení predstúpia pred delegátov snemu taktiež najvyšší ústavní činitelia, od 15.00 h sa má začať pracovná časť, na ktorej sa budú delegáti venovať aktuálnym pracovným otázkam v činnosti samospráv, avizovanou témou je napríklad uplatňovanie nového nariadenia Európskej komisie o ochrane osobných údajov. Delegáti sa tiež budú venovať zhodnoteniu predchádzajúceho obdobia a diskusii o prioritách ZMOS-u na nadchádzajúce obdobie.Súčasťou stredajšieho programu bude večer i vyhlásenie výsledkov súťaže "Oskar bez bariér 2017", ktorá je pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a tiež vyhlásenie ocenenia v rámciDruhý deň rokovaní (24.5.) vyvrcholí schvaľovaním uznesenia, ktoré stanoví priority do najbližšieho snemu.Snem aj sprievodné podujatia možno sledovať i na internetovej stránke ZMOS.