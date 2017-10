M. Sýkora: Voľby sú dôležité, samosprávy ich zodpovedne pripravujú

Na snímke predseda ZMOS Michal Sýkora. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. októbra (TASR) - Voľby do vyšších územných celkov (VÚC), ktoré sa budú konať v sobotu 4. novembra, sú dôležité. Zdôraznil to predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Sýkora, ktorý by si želal čo najvyššiu volebnú účasť.uviedol.Pripomína, že mestá a obce pripravujú voľby organizačne aj technicky.doplnil.Aj mesiac pred krajskými voľbami má podľa Sýkoru starosta a obec niekoľko dôležitých úloh.vymenoval.Do 10. októbra musí obec doručiť oznámenie o čase a mieste konania volieb do každej domácnosti a tiež uverejniť zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov a zoznam kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja spôsobom v mieste obvyklým.Obce sú tiež povinné v priebehu tohto mesiaca zaslať registračný formulár Štatistickému úradu Slovenskej republiky na elektronické spracovanie zápisníc okrskových volebných komisií a zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia okrskových volebných komisií.Krajské voľby budú v sobotu 4. novembra. Predsedov a poslancov ôsmich samosprávnych krajov si budeme na Slovensku voliť piatykrát. Doteraz sme volili v rokoch 2001, 2005, 2009 a 2013. Prvýkrát bude voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. Za predsedu bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne.