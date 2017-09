M. Tkáč chce, aby TASR išlo hlavne o vytváranie nehmotnej hodnoty

Na snímke Marián Tkáč počas vypočutia kandidátov na post generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry SR (TASR) v Bratislave 5. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. septembra (TASR) – Tlačovej agentúre Slovenskej republiky (TASR) by malo predovšetkým ísť o vytváranie nehmotnej hodnoty. Domnieva sa Marián Tkáč, ktorý je jedným z dvoch kandidátov na jej nového generálneho riaditeľa. V agentúrnom spravodajstve by súčasný predseda Matice slovenskej rád videl viac informácií z regiónov, pomôcť by pri tom podľa neho mohli aj pracovníci z Matice.Správna rada TASR dnes rozhoduje o tom, kto bude viesť verejnoprávnu inštitúciu v nasledujúcich piatich rokoch. Post sa uvoľnil po tom, ako bol doterajší generálny riaditeľ Jaroslav Rezník zvolený čela Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS). Po Vladimírovi Puchalovi, ktorý kandiduje ako člen manažmentu agentúry, svoj projekt predstavil Marián Tkáč.Do výberového konania sa rozhodol zapojiť s ohľadom na jeho dlhoročné skúsenosti z riadenia vo finančníctve a bankovníctve a využiť chce aj posledných sedem rokov vo verejnoprávnej Matici slovenskej. Priznal tiež, že má celoživotný pozitívny vzťah k médiám. V minulosti bol členom Rady Slovenskej televízie, dnes je predsedom Redakčnej rady Slovenských pohľadov.Členom Správnej rady Tkáč prisľúbil, že sa chce pokúsiť o taký druh riadenia TASR, ktorý by zabezpečil kontinuitu v napĺňaní jej postavenia a poslania. V prejave ocenil jej súčasné nastavenie. Doslova uviedol, že sa hlási k odkazu Jaroslava Rezníka.Tkáč zdôraznil, že klamlivosť a nepravda v informáciách rastie vo verejnom priestore priamoúmerne s počtom komerčných médií.vyhlásil.V prípade zvolenia sa chce snažiť, aby TASR išlo predovšetkým o nehmotnú hodnotu. Hmotná hodnota je z jeho pohľadu dnes prioritou predovšetkým komerčných médií.zhrnul.Šéf Matice slovenskej sa tiež domnieva, že špecifické oblasti Slovenska by mohli mať väčší priestor v spravodajstve TASR. Ide mu predovšetkým o jazykovo zmiešané územie na juhu a severozápade Slovenska, kde žijú národnostné menšiny a medzi nimi Slováci. Územie je spravodajsky pokryté v jazykoch menšín vo vysielaní RTVS. "upozornil.TASR by sa podľa Tkáča mohla oprieť o finančne nenáročných spolupracovníkov z radov Matice slovenskej, ktorí pôsobia v týchto regiónoch.myslí si. Za vhodné považuje aj zvýšiť pokrytie života Slovákov žijúcich v zahraničí." povedal.Ak Tkáč uspeje, chce sa podľa jeho slov snažiť o šesť vecí. O to, aby si TASR zachovala vysoký kredit ako tvorca a distribútor dôveryhodných informácií a aby bola pilierom verejnoprávnosti a zdrojom pravdivých informácií. Tiež by chcel, aby všetky relevantné slovenské médiá zostali klientmi TASR, aby agentúra pokračovala vo svojich rozbehnutých inovatívnych programoch a prichádzala s novými. Urobí všetko pre to, aby TASR pôsobila ako silná a dobre spravovaná inštitúcia a zostala medzinárodne rešpektovanou agentúrou.Dnes už bývalý generálny riaditeľ TASR Jaroslav Rezník oznámil odstúpenie z funkcie 17. júla. Začiatkom augusta nastúpil na post šéfa RTVS. Vedením verejnoprávnej agentúry bol do zvolenia nového riaditeľa poverený riaditeľ stratégie Vladimír Puchala.