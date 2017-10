Mŕtvy a štyria zranení ostali po atentáte na poslanca v Kyjeve

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 26. októbra (TASR) - Jeden človek zahynul v stredu večer pri bombovom útoku na nacionalistického ukrajinského poslanca Ihora Mosijčuka, ku ktorému došlo v hlavnom meste Kyjev. Štyria ďalší ľudia, vrátane samotného Mosijčuka, boli so zraneniami prevezení do nemocnice, uviedlo podľa agentúry DPA ukrajinské ministerstvo vnútra.citovala agentúra Interfax-Ukrajina z vyhlásenia ukrajinského ministerstva vnútra zverejneného na Facebooku.Medzi zranenými je aj politológ Vitalij Bala.Udalosť bude vyšetrovať Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) ako teroristický útok podľa článku 258 trestného zákona Ukrajiny.Podľa doterajších zistení spôsobila výbuch nálož umiestnená zrejme na motocykli zaparkovanom pri vchode do sídla internetovej televízie Espresso, resp. v jeho blízkosti, kde sa 45-ročný Mosijčuk zúčastnil na diskusii. Odpálená bola v momente, keď poslanec Radikálnej strany a ďalšie osoby vyšli z budovy.Mosijčuk je poslancom od roku 2014. V roku 2015 bol zapletený v korupčnom škandále. Známe sú jeho ostré vyjadrenia na adresu politických oponentov.Od júla 2016 boli na Ukrajine zabití pri bombových útokoch známy ruský novinár Pavel Šeremet a traja tajní agenti. V marci tohto roka zastrelili v Kyjeve bývalého poslanca ruskej Štátnej dumy Denisa Voronenkova a v apríli 2015 proruského ukrajinského novinára Olesa Buzinu.Ukrajinské oficiálne miesta pripisujú tieto útoky ruským tajným službám, Moskva to však opakovanie poprela.