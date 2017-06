Mŕtvy muž nájdený po útoku pred mešitou zomrel na následky zranení

Ilustračná snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Londýn 22. júna (TASR) - Muž, ktorého našli mŕtveho v noci na pondelok po útoku dodávkou pred mešitou v severnej časti Londýna, podľahol "mnohonásobným zraneniam". Oznámila to dnes londýnska Metropolitná polícia.Agentúra AP uviedla, že dnešné oznámenie Metropolitnej polície je dôležité, pretože dosiaľ nebolo isté, či 51-ročný Makram Ali zomrel v dôsledku útoku 47-ročného Brita, ktorý zámerne vrazil dodávkou do moslimských veriacich, alebo bola príčinou úmrtia iná okolnosť ako napríklad choroba.Ali pricestoval do Británie z Bangladéša ešte ako desaťročný. Rodina ho opisovala ako "tichého a vľúdneho" človeka, ktorý rád trávil čas s manželkou, deťmi a vnúčatami.K útoku došlo v noci na pondelok, keď muž s dodávkou z požičovne vrazil do davu moslimov, ktorí sa zúčastňovali na večerných modlitbách konaných počas pôstneho mesiaca ramadán. Jeden muž zomrel priamo na mieste, ale nebolo jasné či skonal na následky útoku alebo bolo príčinou jeho úmrtia niečo iné. Zranenia pri útoku zároveň utrpelo desať ľudí.