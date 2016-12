M. Urbaník: Ikony sú viac ako len umelecké či historické obrazy

Na archívnej snímke ikona Bohorodičky. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Humenné 24. decembra (TASR) – Ikony sú podľa zberateľa Milana Urbaníka viac ako len umelecké či historické obrazy. Tvrdí, že sú to v prvom rade náboženské predmety zobrazujúce duchovnú realitu. „“ uviedol pre TASR. Jeho zbierka ikon je v súčasnosti verejnosti prístupná vo Vihorlatskom múzeu v Humennom do konca januára 2017.Všetky vystavované exponáty sú preňho zaujímavé. „“ vysvetlil s tým, že každá z nich oslovuje návštevníka osobne a konkrétne. Tvrdí, že na to, aby si človek vytvoril s ikonou vzťah, je potrebný čas a musí tiež poznať príbeh či život svätca, ktorého zobrazuje. „“ skonštatoval. V takom prípade odporúča pozrieť si aspoň veľké ikony. Z menších by vyzdvihol napríklad veľmi jemne písanú ikonu zobrazujúcu sviatky mesiaca október alebo raritnú grécku ikonu z 18. storočia zobrazujúcu Matku Božiu s krídlami.Približne 60 v Humennom prezentovaných ikon, okrem jednej, je na Slovensku vystavovaných prvýkrát. „“ vysvetlila pre TASR Aneta Hafincová z Vihorlatského múzea. Tie najstaršie sú podľa jej slov datované do 17. storočia. „“ priblížila. Za jeho obhajobu mu bola odťatá pravá ruka. „“ dodala s tým, že sv. Ján dal na pamiatku u zlatníka vyhotoviť striebornú ruku ako znak vďaky a pamiatky na tento zázrak a pripevnil ju na ikonu.O ikony sa začal Urbaník intenzívnejšie zaujímať pred piatimi rokmi. „“ priblížil začiatky zberateľstva. Absolvoval už aj kurz ich písania. V súčasnosti navštevuje teologickú fakultu, kde študuje východnú spiritualitu. Do sveta starých ikon sa dostali podľa jeho slov náhodne.Za ikonami cestujú veľa. Často len preto, aby ich videli. „“ uviedol s tým, že najďalej bol v ruských mestách Jaroslavľ a Kostroma.