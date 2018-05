M. Vagač navrhuje obnoviť lodnú dopravu na Dunaji legendárnym Kamzíkom

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 24. mája (TASR) – Bývalá budova Propeleru na Rázusovom nábreží v bratislavskom Starom Meste by mala opäť slúžiť svojmu pôvodnému účelu. Na Dunaji by sa mala obnoviť lodná doprava a na rieku by sa malo dostať legendárne plavidlo Kamzík. Taký je návrh starometského poslanca Mateja Vagača. V tejto súvislosti plánuje osloviť miestnu samosprávu v Starom Meste a v Petržalke, hlavné mesto i Bratislavský samosprávny kraj (BSK).uviedol vo štvrtok na tlačovej besede Vagač. Je presvedčený, že Dunaj je ľuďom, na rozdiel od iných metropol, istým spôsobom ukradnutý, preto je potrebné ho obyvateľom opäť prinavrátiť.Preto si myslí, že budova bývalého Propeleru by mala slúžiť prioritne svojmu pôvodnému účelu, teda zastávke propeleru. Ten premával medzi brehmi na petržalskej a staromestskej strane Dunaja medzi rokmi 1893 a 2003. Snahou je tak obnovenie verejnej lodnej dopravy, avšak nielen v centre hlavného mesta, prípadne do vzdialenejších častí, napríklad do Devína či Čunova, ale prípadne tiež vytvorenie prímestskej dopravy z južných obcí ako Hamuliakovo či Šamorín.Na Dunaj by sa v tejto súvislosti mohol po rokoch podľa predstavy poslanca vrátiť katamaran Kamzík. Ten premával ako posledná loď prevádzkovania propeleru medzi rokmi 1978 a 2003. Po ukončení prevádzky bol odstavený v Zimnom prístave, kde je dodnes.priblížil Jakub Ďurinda, predseda Klubu ochrany technických pamiatok. Loď je síce v súkromných rukách, podľa Ďurindu však jej majiteľ nemá s takýmto projektom problém.Propeler fungoval v Bratislave 110 rokov, teda od roku 1893 do roku 2003. V tomto období bolo trvalo nasadených okolo sedem plavidiel, ďalšie dopomáhali prechodne. Zo siedmich lodí sa dochovali dve. Okrem katamaránu Kamzík aj bočno-kolesový parníček Devín, ktorý sa pôvodne volal Dunaj. Ten bol v prevádzke najdlhšie, a to medzi rokmi 1932 a 1968. Zachoval sa však len jeho trup odstavený vo Vlčom hrdle.Podľa bývalého lodného konštruktéra Jiřího Mandla boli v minulosti tendencie vytvoriť jeho repliku, nemalo by to však cenu. Katamarán Kamzík považuje za charakteristickejší. Zaujímavý je nielen tým, že loď bola kompletne postavená v závode Lodenica Bratislava, ale aj tým, že jeho pasažieri mali priamy kontakt s vodou.vysvetlil Mandl.Iniciatíva poslanca Vagača nie je v tomto smere jediná. Už pred časom jeho staromestský kolega Martin Borguľa medializoval návrh na zriadenie lodnej dopravy medzi Bratislavou a Šamorínom. V tejto súvislosti oslovil vedenie mestskej časti, mesta i kraja. Predseda BSK Juraj Droba vníma projekt pozitívne, návrhom sa má zaoberať pracovná skupina. Vedenie mesta to považuje zasa za chvályhodnú vec, avšak bez odbornej analýzy a zdôrazňuje, že pre mesto je prioritná MHD. Na margo návrhu Borguľu Vagač podotkol, že víta každú iniciatívu.