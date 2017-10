M. Vaľo: Kiska sa snažil u Čižnára ovplyvniť vyšetrovanie

Na archívnej snímke bývalý generálny prokurátor Michal Vaľo. Foto: Foto: Pavol Funtál - TASR Foto: Foto: Pavol Funtál - TASR

Bratislava 10. októbra (TASR) – Postup prezidenta SR Andreja Kisku, ktorý pred generálnym prokurátorom Jaromírom Čižnárom spomenul, že jeho rodinná firma je vyšetrovaná, bol krajne nevhodný. Domnieva sa tak bývalý generálny prokurátor Michal Vaľo. Konanie hlavy štátu vníma ako snahu ovplyvniť postup orgánov činných v trestnom konaní vo svoj prospech.uviedol Vaľo v písomnom vyhlásení.Reagoval ním na úvahy o tom, či bolo prípustné konanie prezidenta, ktorý pred generálnym prokurátorom vyjadril opakovane obavu, že postup polície a prokuratúry voči spoločnosti, ktorú vlastnil so svojím bratom, nebude objektívny.domnieva sa.Vaľovi, ktorý funkciu generálneho prokurátora zastával v rokoch 1995 až 1998, sa podľa jeho slov nestalo, aby ho niekto priamo požiadal o intervenciu. Vysvetlil, že takéto žiadosti boli vždy len nepriame a podobali sa na konanie Kisku.priblížil.uviedol Vaľo.Bývalý generálny prokurátor pripúšťa, že výnimočne sa môžu vyskytnúť aj prípady, keď niekto priamo požiada prokurátora o zásah v jeho prospech a svoju žiadosť aj doloží nejakou "obáločkou".zdôraznil.Vaľo zároveň odsúdil výroky premiéra Roberta Fica a ministra vnútra Roberta Kaliňáka (obaja Smer-SD), ako aj prezidenta Kisku o trestnoprávnej vine v neskončených prípadoch.doložil.Generálny prokurátor Jaromír Čižnár minulý týždeň opísal, ako ho prezident Andrej Kiska opakovane oslovil v roku 2015 s tým, že má obavu, že vyšetrovanie daní jeho rodinnej firmy KTAG nebude objektívne, vzhľadom k jeho osobe. Čižnár takéto konanie Kisku nevnímal ako snahu o ovplyvňovanie.Naopak, premiér Fico o schôdzke, ktorej sa okrem neho, Čižnára a Kisku zúčastnil ešte riaditeľ SIS povedal, že prezident žiadal, aby mu predstaviteľ orgánu činného v trestnom konaní pomohol vybaviť vec vratiek DPH v jeho a bratovej firme. To Kiska odmietol, tvrdí, že do prípadu nezasahoval.