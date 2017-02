M. Vrzgulová vidí paralelu s minulosťou vo vyjadreniach voči menšinám

Monika Vrzgulová (v strede). Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. februára (TASR) – Riaditeľka Dokumentačného strediska holokaustu (DSH) Monika Vrzgulová vidí v súčasných vyjadreniach voči menšinám paralely s obdobím pred druhou svetovou vojnou. Uviedla to dnes na medzinárodnom workshope strediska v Bratislave.povedala Vrzgulová.Zdôraznila, že vyjadrenia vníma ako test kritiky spoločnosti voči výpadom extrémistov. "Oni si vlastne testujú terén a keď spoločnosť kriticky nereaguje a nechá ich zatiaľ hovoriť, tak druhá fáza bude, že budú konať. A to je ďalšia paralela s minulým storočím. Dúfam, že sa jej nedožijeme," konštatovala.Každý by podľa nej mal reagovať na akékoľvek takéto vyjadrenia vo svojom okolí ich odmietnutím.dodala.I štát má podľa Vrzgulovej svoje inštitúcie a nástroje na to, aby sa voči takémuto správaniu vymedzil, či už je to legislatíva a jej uplatňovanie alebo aj samotné uvedomenie si politikov, že by mali byť autoritami a ich správanie príkladom.