M. Zamari: Inšpiráciu zbieram prevažne z reálneho života

Na snímke Michaela Zamari Foto: TASR Foto: TASR

Na snímke kniha Šéf môjho šéfa Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. januára (TASR) - Rok 2017 bol pre slovenskú autorku Michaelu Zamari úspešný, vyšiel jej debutový román s názvom Šéf môjho šéfa. Jeho nosnou témou bol vzťah mladej nádejnej fotografky Nely a charizmatického zrelého muža Tomasa Leroya, ktorý je na pár týždňov dosadený do pozície šéfa Nelinho šéfa.približuje svoj debut v rozhovore pre TASR Michaela Zamari.Čitateľov chce osloviť príbehom ambicióznej mladej ženy, ktorá má za sebou pohnutú minulosť. Budúcnosť sa jej však črtá ružovo - má prácu, ktorá ju baví, šéfa, s ktorým si rozumie, a nezáväzného priateľa s výhodami. Jej pokojný život sa otrasie v základoch, keď do firmy, kde pracuje, vstúpi jeden z jej vrcholových manažérov. Michaela pripúšťa, že je to príbeh odpozeraný z bežnej reality, ale pri jeho písaní pracovala aj fantázia spisovateľky:Šéf Nelinho šéfa prejavuje k mladej žene, ktorá ju nielen desí. To však neznamená to, že by v románe rezonovala téma obťažovania žien na pracovisku.poznamenala s úsmevom 27-ročná autorka. Inšpiráciu zbiera prevažne z reálneho života.Michaela Zamari by podľa vlastných slov rada ulahodila všetkým čitateľom, je si však vedomá toho, že jej knižná prvotina má potenciál zaujať najmä nežnejšie pohlavie.dopĺňa vyštudovaná psychologička, ktorá momentálne pracuje skôr v ekonomickej a IT oblasti.Kniha už má svoje čitateľky, ktoré by uvítali pokračovanie románu. Zaujíma ich, ako to vlastne autorka s hlavným hrdinom myslela. Zamari má pre ne dobrú správu.odkazuje s tým, že nemá ambíciu skončiť vydaním prvej knihy a odškrtnúť si tak nejaký bod na pomyselnom zozname, čo treba za života stihnúť.uzavrela.Debutový román Michaely Zamari vyšiel vo vydavateľstve MERIDIANO-press v edícii Moderné romány.