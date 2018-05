M. Zavacká: Koncentrákom sa ľudáci vyhrážali už od jesene 1938

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. mája (TASR) - Monografiu Ľudácka prevýchova prezentovala v utorok (22. 5.) v Bratislave historička Marína Zavacká. Publikácia vypovedá o osude Márie Janšákovej, ženy z dobrej rodiny, ktorú ľudácky režim dostal v roku 1939 na samotku v Ilave. Ako politická väzenkyňa skončila napriek tomu, že mala z ľudáckeho hľadiska priam vzorový životopis. Bola Slovenka, katolíčka, starostlivá matka a svoje nadpriemerné vzdelanie využívala na podporu manželovej kariéry a pri sociálnej a osvetovej činnosti.Zavacká objavila tento príbeh náhodne počas iného výskumu.uviedla pre TASR historička SAV, ktorá z predchádzajúcich výskumov poznala meno Štefana Janšáka, manžela Márie.vysvetľuje Zavacká, ktorá sa venuje dejinám propagandy a kontextu budovania totalitných režimov v 20. storočí.dopĺňa na margo muža s mnohostrannými záujmami. O manželke dlhoročného predsedu spoločnosti Alliance Francaise v Bratislave však netušila nič. "Už vôbec nie o tom, že bola zavretá, zatiaľ čo on zostával vo funkcii, ani o tom, že napísala knihu spomienok," poznamenala autorka publikácie, ktorá vznikla na pôde SAV a cez osud jednej ženy, jej rodiny a spoluväzňov dokumentuje, ako politika Slovenského štátu zasiahla do životov ľudí, aké nástroje a rétoriku využívala.Po prepustení sa Mária Janšáková rozhodla z traumatizujúceho pobytu vo väzeníTak vznikol vyše 80-stranový text s názvom Cela číslo 20, ktorý bol publikovaný v roku 1946. Autenticky v ňom popísala väzenský život na slamníku priamo na hlinenej dlážke, bez liekov, bez súdu, bez možnosti obhajoby. Dôvod jej zaistenia nepoznal ani policajný vyšetrovateľ. Odporučil jej len, aby mala nižší trest.podčiarkuje historička s tým, že Mária Janšáková sa do ilavského tábora dostala začiatkom októbra 1939 po mesačnom väzení v Bratislave.ozrejmila autorka, ktorá na knižke spolupracovala s filozofom a kurátorom Fedorom Blaščákom.Súčasťou publikácie, ktorá je dôležitým príspevkom k diskusii o skutočnej povahe Slovenského štátu, je množstvo poznámok, obrazových dokumentov a dobových fotografií. Knihu Ľudácka prevýchova s podtitulom Mária Janšáková v Ilave roku 1939 a jej Cela číslo 20 vydalo Artforum.