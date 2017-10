M. Zeman: Problémy s KĽDR by vyriešilo komando, ktoré by zabilo Kima

Český prezident Miloš Zeman. Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Zdroj: TASR

Praha 13. októbra (TASR) - Súčasnú krízu okolo KĽDR by mohlo vyriešiť dobre vycvičené komando, ktoré by zabilo severokórejského vodcu Kim Čong-una. Uviedol to vo štvrtok český prezident Miloš Zeman, ktoré citoval spravodajský server Novinky.cz.vyhlásil Zeman vo štvrtok večer v pravidelnej relácii televízie Barrandov, v ktorej komentuje udalosti týždňa.Cestou k riešeniu krízy okolo raketových a jadrových programov KĽDR - ako uviedol - nie sú ani sankcie, ktoré podľa neho nie sú efektívne napríklad ani v prípade Kuby.Vyjadril tiež pochybnosti nad tým, či na Pchjongjang zaberajú vyhrážky amerického prezidenta Donalda Trumpa.povedal Zeman.Český prezident vo štvrtkovej relácií zároveň zdôraznil, že nemá v úmysle ospravedlňovať sa za svoje výroky týkajúce sa anexie Krymu, ktoré tento týždeň odzneli na pôde Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE). Zeman v PZ RE okrem iného označil ruskú anexiu Krymu za hotovú záležitosť a navrhol, aby sa Ukrajina dohodla s Moskvou na kompenzáciách.Zeman v televízii Barrandov zdôraznil, že pri daných výrokoch dal jasne najavo, že ide o jeho osobný názor. A vyhlásil, že za svoje osobné názory sa nikdy neospravedlňuje. Politici sa podľa Zemana nemajú báť dávať najavo svoje osobné názory a vyjsť z rámca politickej korektnosti.