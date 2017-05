M. Zeman sa obráti na ÚS, chce vedieť, či musí vždy odvolať ministra

Na snímke prezident Českej republiky Miloš Zeman. Foto: TASR – Štefan Puškáš Foto: TASR – Štefan Puškáš

Liberec/Praha 11. mája (TASR) - Český prezident Miloš Zeman sa obráti na ústavný súd so žiadosťou o výklad, či je hlava štátu povinná odvolať ministra za akýchkoľvek okolností, ak o to požiada predseda vlády. Najvyšší český predstaviteľ to uviedol dnes na tlačovej konferencii na záver návštevy Libereckého kraja s tým, že verdikt Ústavného súdu ČR je pripravený rešpektovať.Podľa Zemana sa právne názory na jeho postup v prípade navrhovaného odvolania vicepremiéra a ministra financií Andreja Babiša líšia. Hlava štátu si preto chce počkať na výklad členov ústavného súdu, informoval spravodajský kanál verejnoprávnej Českej televízie ČT24.Navyše prezident podčiarkol, že ministra z čela tak dôležitého rezortu, akým sú financie, nemožno odvolať bez toho, aby bol známy jeho nástupca.Miloš Zeman poprel úvahy o jeho mocenskom pakte s Andrejom Babišom tvrdiac, že najmenej dvakrát s ním nesúhlasil a preto o žiadnom pakte nemôže byť ani reči.zdôraznil a dodal, že preto neuzavrel takéto spojenectvo ani s vicepremiérom, ani s premiérom Bohuslavom Sobotkom.Za "patologickú spodinu českej spoločnosti" označil prezident demonštrantov, ktorí v stredu vyšli do ulíc, aby dali vo viacerých mestách ČR najavo svoj nesúhlas so škandálmi okolo Andreja Babiša i so Zemanovým prístupom k riešeniu vládnej krízy. Súčasne sa odmietol s nimi stretnúť.