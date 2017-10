M. Zeman v Štrasburgu: Vyžeňte toho kameramana, lebo ho zabijem

Český prezident Miloš Zeman. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štrasburg/Praha 11. októbra (TASR) - Prítomnosť kameramana Českej televízie rozčúlila v utorok v Štrasburgu českého prezidenta Miloša Zemana natoľko, že mu pohrozil fyzickou likvidáciou. Informoval o tom dnes internetový server Novinky.cz.Zeman, ktorý prechádzal cez foyer sídla Rady Európy, vyzval členov svojho sprievodu, aby kameramana vyhnali, inak ho zabije. Podľa hovorcu Hradu sa kameraman snažil pliesť Zemanovi do cesty a reakcia je preto adekvátna.je počuť zreteľne prezidentov hlas na zábere, ktorý na Facebooku zverejnili pracovníci programu Newsroom ČT24.Správu o Zemanovej návšteve a prejave pred Parlamentným zhromaždením Rady Európy pripravoval štáb reportéra Bohumila Vostala. Záber sa objavil aj v hlavnom spravodajskom programe ČT Události, ale bez zvukovej stopy.Hovorca Hradu Jiří Ovčáček k prezidentovmu výroku uviedol, že sa kameraman "snažil úporne pliesť pánovi prezidentovi do cesty". Televízia podľa neho "už dlho lačne číha, či prezident, ktorý má neuropatiu, niekde pri chôdzi nezakopne".Zeman sa podľa Noviniek.cz netají svojou zášťou k novinárom. Na stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Číne tento rok v máji napríklad "vtipkoval", že ich je veľa a mali by sa likvidovať. Putin na Zemanov pokus o humor pohotovo odpovedal, že nie je ich treba likvidovať, ale je možné ich obmedziť.