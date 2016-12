M.Zeman vyzdvihol na Vianoce českú ekonomiku, kritizoval byrokraciu EÚ

Na snímke český prezident Miloš Zeman počas spoločnej tlačovej konferencie s prezidentom SR Andrejom Kiskom (nie je na snímke) na Pražskom hrade v Prahe 9. júla 2014. Slovenský prezident Andrej Kiska je na svojej prvej oficiálnej návšteve Českej republiky. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Praha 26. decembra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman predniesol dnes svoje tradičné vianočné posolstvo. Konštatoval, že ľudia v Česku majú dôvody na radosť. Zeman pripomenul prosperujúcu domácu ekonomiku, rastúce mzdy a nízku nezamestnanosť. Kritizoval naopak nízke verejné investície, nezmyselné dotácie či niektoré sociálne dávky. Znovu tiež odmietol dobrovoľné prijímanie migrantov do ČR, informoval spravodajský server Novinky.cz.uviedol Zeman v súvislosti s ekonomickou situáciou.K politickej situácii prezident podotkol, že koaličné vládnutie pochopiteľne sprevádzajú krízy. Pripomenul koaličnú roztržku medzi ČSSD a ÁNO na tému policajnej reorganizácie. Zdôraznil, že sa nepostavil na žiadnu stranu tohto sporu a snažil sa byť jeho moderátorom.K zahraničnej politike prezident pripomenul, že. Kritizovalktoré podľa neho nie je ani schopné chrániť hranice EÚ, napísal server Novinky.cz.Zeman pripomenul tiež spojitosť migračnej krízy so zhoršením bezpečnostnej situácie v Európe. V nasledujúcich dvoch rokoch by preto podľa neho nemali byť v rámci kvót do ČR prijímaní žiadni migranti.uviedla česká hlava štátu, ktorú citoval server Novinky.cz. Prezident súhlasil aj s pomocou pre Grécko a Taliansko, ktoré sa s migračnou vlnou stretávajú. Prijatie migrantov by však podľa neho mohlo v ČR vytvoriťNa záver svojho prejavu prezident poprial ľuďoma pozitívne myslenie, aby Česi neboli považovaní za najskeptickejších národ.