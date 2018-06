M. Žitný:Najvyšší súd v spore Babiša musel rozhodnúť tak, ako rozhodol

Na archívnej snímke Andrej Babiš Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. júna (TASR) - Najvyšší súd (NS) SR musel v spore českého premiéra Andreja Babiša s Ústavom pamäti národa (ÚPN) o jeho údajnej spolupráci s ŠtB rozhodnúť tak, ako rozhodol.Uviedol v utorok pre TASR bezpečnostný analytik Milan Žitný, ktorý v tomto prípade na prvostupňovom bratislavskom súde vystupoval ako svedok a znalec. NS SR podľa jeho názoru musel rešpektovať rozhodnutie Ústavného súdu v Košiciach. Až teraz môže Babiš podnikať avizované kroky na súde v Štrasburgu.NS SR zamietol nedávno dovolanie českého premiéra v spore s ÚPN o jeho spolupráci s ŠtB. TASR o tom informovala vo štvrtok (7.6.) hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.uviedla vtedy ďalej pre TASR Važanová.uviedla vo štvrtok (7.6.) pre TASR advokátska kancelária Babiša - agner & partners.Spisový materiál bol donedávna na prvostupňovom Okresnom súde (OS) Bratislava I. Dovolanie Babiša bolo podané 6. marca 2018 na OS Bratislava I, ktorý vo veci rozhodoval v prvom stupni. V súčasnosti už český premiér vtedy podal dovolanie proti rozsudku Krajského súdu (KS) v Bratislave z konca januára. Súd napadnutým rozsudkom zamietol žalobu Babiša v spore o ochranu osobnosti proti ÚPN, pretože bol viazaný nálezom Ústavného súdu SR z októbra 2017. TASR o tom vtedy informovala advokátska kancelária agner & partners.Babiš podal žalobu proti ÚPN ešte v januári 2012. V snahe očistiť svoje meno pokračuje už siedmy rok. KS však koncom januára zamietol žalobu Babiša na ÚPN. Znamená to, že neexistuje žiadne rozhodnutie súdu, ktoré by hovorilo, že je neoprávnene vedený ako agent ŠtB. Ústavný súd minulý rok zrušil právoplatné rozhodnutie slovenského najvyššieho i krajského súdu, že Babiš je v archívnych zväzkoch niekdajšej československej tajnej polície vedený ako jej agent neoprávnene. Zvrátil tak predošlé rozhodnutia súdov v tejto veci. Babiš trvá na tom, že bol v spisoch komunistickej ŠtB vedený neoprávnene.Český premiér Andrej Babiš do 15. júna zažaluje Slovensko na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP) so sídlom v Štrasburgu. Uviedol to v stredu (6.6.) po svojom druhom vymenovaní za predsedu vlády ČR.Babiš sa dlhodobo usiloval súdnou cestou dosiahnuť rozhodnutie, že nebol vedomým spolupracovníkom niekdajšej ŠtB, keďže čelil podozreniu na základe dobových dokumentov, podľa ktorých spolupracoval s ŠtB pod krycím menom Bureš.uviedol mimo iného Babiš.