M. Žitný: Prezidenta PZ by mal na návrh vlády vymenovať prezident SR

Bratislava 19. apríla (TASR) – Nového prezidenta Policajného zboru (PZ) by mal na návrh vlády vymenovať prezident SR, domnieva sa bezpečnostný analytik Milan Žitný.vyslovil svoj názor vo štvrtok pre TASR Žitný.povedal ďalej analytik.Prezident PZ Tibor Gašpar v stredu (18.4.) požiadal o uvoľnenie z funkcie. Pre TASR to uviedlo oddelenie komunikácie a prevencie Prezídia PZ.informovalo v stredu policajné prezídium.Gašpar na tlačovej konferencii v utorok (17.4.) povedal, že žiadosť podá v stredu. Vo funkcii skončí najneskôr 31. mája tohto roka. V utorok to oznámil predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý je po odchode Tomáša Druckera poverený dočasným vedením ministerstva vnútra. Na odchode sa s Gašparom dohodli v záujme upokojenia situácie.