Má cenu hľadať rozdiel? LIDL odpovedá: ÁNO, MÁ!

Bratislava 4. októbra (OTS) - Spoločnosť Lidl Slovenská republika predstavila novú kampaň, v ktorej hrajú hlavnú úlohu privátne značky. Diskontný reťazec sa ľudí pýtal na chuť výrobkov vlastných privátnych značiek a značkových produktov porovnateľnej kvality. Priamo spotrebitelia rozhodli, že oba ochutnané výrobky chutia výborne. Má teda cenu hľadať rozdiel? Lidl odpovedá: áno, má! Podstatný rozdiel medzi týmito výrobkami totiž nespočíva v chuti, ale v cene.Samotnej kampani predchádzal veľký prieskum preferencií spotrebiteľov, ktorý v letných mesiacoch zrealizovala spoločnosť GfK Slovakia. Celkovo sa uskutočnilo 8900 anonymizovaných chuťových testov desiatok produktov na vzorke obyvateľov Bratislavy a Banskej Bystrice. Testovania sa zúčastnilo viac ako 1200 respondentov. Vzorky boli pripravené tak, aby opýtaní nevedeli, aký výrobok ochutnávajú. Výsledky hovoria jasnou rečou: ľuďom chutia výrobky privátnych značiek Lidl, aj produkty známych značiek. Privátne značky diskontného reťazca sú však o desiatky percent lacnejšie. Potvrdil to monitoring cien spoločnosti GfK Slovakia, ktorý sa uskutočnil v predajniach Billa, Kaufland a Tesco. Sledované pritom boli štandardné, nie akciové ceny. Viac informácii o kampani sa nachádza na webe www.lidl.sk/vlastneznacky Ak si zákazník kúpi výrobok privátnej značky Lidl, jeho chuťový zážitok bude minimálne tak dobrý ako pri značkovom produkte porovnateľnej kvality. V Lidli však za rovnakú chuť a kvalitu zaplatíte podstatne menej. A preto naozaj má cenu hľadať rozdiel.,“ povedal, konateľ spoločnosti Lidl Slovenská republika zodpovedný za oblasť nákupu a marketingu, a doplnil: „“ Vďaka vysokým odberným množstvám a nákladom výlučne v réžií konečného predajcu je cena kvalitatívne porovnateľného výrobku privátnej značky Lidl spravidla o desiatky percent nižšia než je to pri produkte známej značky. V mnohých prípadoch sú privátne značky Lidl vyrábané značkovými producentmi a pod jednou strechou so značkovými produktmi.Privátne značky sú s Lidlom spojené dlhodobo, sústredil sa na ne podstatne skôr než sa týmto smerom vybrali aj iní predajcovia potravín. To, že privátne značky Lidl sú správnou voľbou vnímajú aj slovenskí zákazníci. Jednoznačne to vyplynulo z historicky prvého spotrebiteľského prieskumu Best Buy Award zameraného na privátne značky na slovenskom trhu. Privátne značky diskontného reťazca považujú slovenskí zákazníci za najlepšie v 24 z celkovo 40 hodnotených kategóriách.