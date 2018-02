Má žreb na jackpot 559,7 milióna dolárov. Súd žiada o anonymitu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Concord 5. februára (TASR) - Žena z amerického štátu New Hampshire, ktorá je podľa svojich slov majiteľkou lósu vyhrávajúceho v lotérii Powerball jackpot 559,7 milióna dolárov, chce získať súdny príkaz, ktorý jej umožní zostať v anonymite. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.Žena, uvedená ako Jane Doe (fiktívna postava alebo meno symbolizujúce bežnú občianku), podala minulý týždeň žiadosť na vyššom súde v meste Nashua, sídle okresu Hillsborough. V žiadosti uviedla, že po vylosovaní čísiel v lotérii zo 6. januára sa podpísala na rub tiketu. Potom sa skontaktovala s právnikom a dozvedela sa, že si mala totožnosť chrániť a napísať radšej meno svojho poručníka.Obyvateľ štátu New Hampshire vyhlásil, že žena urobila obrovskú chybu. Výherkyňa ešte žreb neodovzdala, ale predstaviteľom lotérie ukázala fotokópiu prednej strany lósu.Predstavitelia štátnej lotérie tvrdia, že budú postupovať v súlade so zákonom štátu, podľa ktorého sú meno výhercu, mesto (bydlisko) a výška výhry verejnými informáciami.Pojednávanie v prípade ženinej žiadosti, naplánované na 21. februára, odročili bez stanovenia nového termínu.