Macedónci protestovali proti tomu, aby albánčina bola úradným jazykom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Skopje 22. januára (TASR) - Stovky ľudí sa v nedeľu zhromaždili v centre macedónskej metropoly Skopje na protest proti návrhu zákona, ktorým by sa z albánčiny stal druhý úradný jazyk. Protest pred budovou parlamentu mal podľa agentúry AP pomerne pokojný priebeh, hoci demonštranti spálili vlajku Európskej únie.Demonštráciu proti legislatíve organizovali skupiny tvrdiace, že povolením dvojjazyčnosti by došlo k podkopaniu macedónskej jednoty.Etnickí Albánci tvoria zhruba štvrtinu z 2,1 milióna obyvateľov Macedónska. Nový zákon im v prípade uvedenia do praxe umožní používať popri macedónčine i albánčinu, a to v úradnom styku na celom území Macedónskej republiky. Doterajšia legislatíva, ktorá vzišla z mierovej dohody z roku 2001 o ukončení ozbrojeného konfliktu medzi etnickými albánskymi povstalcami a vládnymi silami, povolila takéto používanie albánčiny len v oblastiach s vyše 20-percentnou albánskou menšinou.Poslanci macedónskeho parlamentu novú legislatívu schválili začiatkom januára. Hlasovanie však bojkotovala hlavná opozičná strana VMRO-DPMNE. Macedónsky prezident Gjorge Ivanov návrh minulý týždeň vetoval. Legislatívu pritom označil za zbytočnú a protiústavnú.S vetom hlavy štátu a vrátením zákona parlamentu sa však podľa macedónskych médií dalo rátať. Ak ale teraz ľavocentristická väčšina zákonodarcov v parlamente legislatívu opätovne schváli, na nadobudnutie jej platnosti už nebude potrebný prezidentov súhlas. Potom bude možné spochybniť ju iba na ústavnom súde.