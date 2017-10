Macedónska polícia našla v pohraničí 14 migrantov z Pakista

Migranti v pohraničnom meste Heidenau. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Skopje/Belehrad 9. októbra (TASR) - Motorové vozidlo, v ktorom sa tiesnilo 14 migrantov z Pakistanu, objavili macedónski policajti neďaleko macedónsko-gréckeho hraničného priechodu Bogorodica.Pakistancov previezli do záchytného centra asi 140 km severozápadne od macedónskej metropoly Skopje.Vodičovi vozidla typu Audi A6 s odcudzeným evidenčným číslom sa podarilo ujsť, informovala dnes o víkendovom odhalení macedónska štátna televízia MRT.Macedónsko leží na balkánskej migračnej trase, ktorá bola predvlani a na začiatku roka 2016 hlavnou pre utečencov usilujúcich sa dostať do krajín Európskej únie. Od marca 2016 je však táto trasa uzavretá. Nič to ale nemení na úsilí mnohých utečencov a migrantov využiť balkánske štáty na tranzit pri ceste do prosperujúcejších krajín Európskej únie, nezriedka za pomoci prevádzačov.