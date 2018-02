Macedónska vláda rozhodla o premenovaní letiska v Skopje

Na archívnej snímke macedónsky premiér Zoran Zaev. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Skopje 6. februára (TASR) - Macedónska vláda rozhodla v Skopje o premenovaní medzinárodného letiska v hlavnom meste krajiny, ako aj diaľnice spájajúcej macedónsku metropolu s macedónsko-gréckou štátnou hranicou, ktoré už po zmenách nenesú meno Alexandra Veľkého.Informáciu priniesla v utorok tlačová agentúra AP s odvolaním sa na hovorcu macedónskej vlády Mileho Bošnjakovského.Podľa jeho slov ponesie vzdušný prístav v Skopje názov Skopje International Airport (Medzinárodné letisko Skopje) a spomínaná diaľnica bude mať názov Prijatelstvo.Macedónsky premiér Zoran Zaev prisľúbil tieto ústretové kroky predsedovi gréckej vlády Alexisovi Tsiprasovi, a to 24. januára pri ich stretnutí počas Svetového ekonomického fóra v švajčiarskom Davose.Využívanie mena macedónskeho panovníka vnímali v Grécku akomajoritne slovanským Macedónskom.Grécko požaduje, aby si susedná krajina zmenila svoj názov, pretože rovnako sa nazýva aj najväčšia grécka provincia. Masy Grékov vyjadrili v uliciach, a väčšina respondentov i v prieskumoch verejnej mienky, že sú proti kompromisnému riešeniu sporu okolo názvu susednej krajiny, v ktorom by sa podľa ich názoru vôbec nemal objaviť termín Macedónsko.Kauza zaťažuje už viac ako štvrťstoročie bilaterálne vzťahy oboch krajín a Grécko v dôsledku nej vetuje vstup Macedónska do Severoatlantickej aliancie (NATO) a Európskej únie (EÚ).Macedónsko využíva dočasne - kým sa spor úplne nevyrieši - so súhlasom gréckej strany názov Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (FYROM), pod ktorým túto krajinu v roku 1993 prijali aj do Organizácie Spojených národov.